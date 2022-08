Erlösende Standards: Deutsche U 20 meldet sich bei der WM zurück

Die deutschen U-20-Juniorinnen haben nach der Auftaktniederlage ihre Scharte ausgewetzt und bei der WM in Costa Rica den ersten Sieg gelandet. Gegen Neuseeland sprang am Ende ein zähes, letztlich aber verdientes 3:0 heraus.

Die DFB-Elf, im Vergleich zur 0:1-Auftaktniederlage gegen Kolumbien lediglich auf einer Position verändert (Mattner-Trembleau spielte für Zicai), war vom Anpfiff weg die spielbestimmende Mannschaft und ließ sich auch früh vor dem gegnerischen Kasten blicken (Keles, 5.). Ein früher Ausfall musste allerdings auch verkraftet werden: Bei einer Ecke krachten Wamser und Steck zusammen, woraufhin Wamser für Sternad ausgewechselt werden musste (9.).

Die Neuseeländerinnen verlegten sich ihrerseits aufs Konterspiel, standen dicht gestaffelt und hofften auf gegnerische Fehler. Nach zwölf Minuten tat Steck den Kiwis sogar den Gefallen und vertändelte den Ball leichtsinnig. Anschließend dürfte die Innenverteidigerin heilfroh gewesen sein, dass Torfrau Kassen stark im Eins-gegen-eins gegen Whinham parierte (12.).

Auch Steck frühzeitig ausgewechselt

Danach verflachte die Partie zusehends, vielversprechende Abschlüsse waren hüben wie drüben nicht zu sehen - zu hoch war die Fehlerquote auf beiden Seiten. Bei Deutschland hatte Steck insgesamt nicht gut ausgesehen, sie wurde nach 27 Minuten für Beyer ausgewechselt. Es stellte sich die Frage, ob ihre suboptimale Vorstellung mit ihrem Zusammenprall mit Wamser zusammenhing. Eine klare Antwort darauf gab es nicht. Jedoch fiel auf, dass die Innenverteidigerin nach dem Wechsel auf der Bank sitzend ihren Kopf kühlte.

Deutschland blieb die auffälligere Mannschaft, konnte aus der eigenen Feldüberlegenheit aber kein Kapital schlagen und musste folglich mit einem 0:0 in die Halbzeit. Das blieb auch lange Zeit in Durchgang zwei so. Erst ein Standard brachte die Erlösung: Hils' Ecke von links kam zu Fröhlich, die sich prima freigelaufen hatte und noch besser ins rechte Eck einköpfte - 1:0 (58.).

Elmazi und Corley vollenden zum 3:0

Als dann Dugan etwas später gegen Sternad einen Elfmeter verursachte, den Weidauer sicher verwandelte (64.), war die Messe letztlich gelesen. Der Widerstand der Neuseeländerinnen, die zusehends Kraftprobleme bekamen, war gebrochen, während die deutsche U 20 den ersten Turniersieg souverän in trockene Tücher brachte. Am Ende war es ein 3:0-Sieg, nachdem die eingewechselten Elmazi und Corley in der Nachspielzeit einen Konter prima vollendet hatten (90.+4).

Tore und Karten 1:0 Fröhlich (58', Hils) 2:0 Weidauer (64', Foulelfmeter, Sternad) 3:0 Corley (90' +4, Elmazi) Tore und Karten 1:0 Fröhlich (58', Hils) 2:0 Weidauer (64', Foulelfmeter, Sternad) 3:0 Corley (90' +4, Elmazi) Deutschland Beyer (49. ), Weidauer (59. ) Neuseeland A. Whinham (21. ), G. Wisnewski (40. ), M. van der Meer (80. ) Deutschland Kassen - Sterner , Steck , Fröhlich , Hils - Vobian , Gräwe , Weidauer - Wamser , Keles , Mattner-Trembleau Deutschland Aufstellung Kassen - Sterner , Steck , Fröhlich , Hils - Vobian , Gräwe , Weidauer - Wamser , Keles , Mattner-Trembleau Einwechslungen 9. Sternad für Wamser

27. Beyer für Steck

57. Corley für Vobian

57. Machtens für Gräwe

83. Elmazi für Keles

83. Zimmer für Sterner Reservebank Mahmutovic (Tor), Nelles (Tor), Diehm, Zicai Trainerin: Peter Neuseeland M. Sheaff - T. Dugan , J. Niedermayr , K. Taylor, M. van der Meer - A. Pritchard, A. Jensen, G. Wisnewski , A. Collins, A. Whinham - E. Clegg Neuseeland Aufstellung M. Sheaff - T. Dugan , J. Niedermayr , K. Taylor, M. van der Meer - A. Pritchard, A. Jensen, G. Wisnewski , A. Collins, A. Whinham - E. Clegg Einwechslungen 59. C. Lancaster für E. Clegg

71. C. Wilford Carroll für A. Whinham

71. T. Walker für J. Niedermayr

71. Z. McMeeken für T. Dugan

85. R. Nathan für C. Wilford Carroll Reservebank B. Edwards (Tor), R. Godbold (Tor), E. Findlay, E. Pijnenburg, M. Fraser

In der Nacht zum Mittwoch erwartet das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter das letzte Vorrundenspiel der WM, ab 1 Uhr kann man dann gegen Mexiko das Viertelfinale bei dieser U-20-Weltmeisterschaft aus eigener Kraft klarmachen.