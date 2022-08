U-20-Frauen unterliegen Mexiko und verpassen Viertelfinale

Die deutschen U-20-Frauen haben bei der WM in Costa Rica den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Im abschließenden Spiel der Gruppe B gegen Mexiko gab es eine 0:1-Niederlage.

Geknickt: Clara Fröhlich nach der entscheidenden Niederlage gegen Mexiko. FIFA via Getty Images

Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter verlor wie schon zum Auftakt gegen Kolumbien auch im letzten Gruppenspiel gegen Mexiko in Alajuela knapp mit 0:1 (0:0). In der Endabrechnung steht Deutschland somit mit drei Punkten hinter Kolumbien und den Mexikanerinnen (je 5) auf dem dritten Rang.

"Wir sind enttäuscht über das Ergebnis. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Die Mädels haben gekämpft, aber das Tor nicht gemacht", wird Peter auf dfb.de zitiert. "Wir gratulieren Mexiko zum Weiterkommen. Wir werden das Turnier intern aufarbeiten und müssen dann auch wieder den Blick nach vorne richten. Heute sitzt aber erstmal die Enttäuschung tief".

Früher Pfostentreffer

Sarah Mattner-Trembleau hätte in der neunten Minute für Entspannung sorgen können, traf jedoch nur den Pfosten. Für Mexiko hatte Natalia Mauleon im Gegenzug das 1:0 auf dem Fuß, wurde aber gerade noch geblockt. Beke Sterners Distanzschuss ging knapp drüber (25.).

Auch nach der Pause hatte das DFB-Team die erste nennenswerte Chance, doch Laureta Elmazi scheiterte erst im Eins-gegen-Eins an Keeperin Celeste Espino, die dann auch den Nachschuss von Selina Vobian (54.) glänzend parierte. Durch eine Standardsituation geriet Deutschland schließlich ins Hintertreffen: Ein Freistoß landete bei der freistehenden Alexia Villanueva, die volley zum 0:1 abschloss (59.).

Die Schlussoffensive der deutschen Frauen war nicht von Erfolg gekrönt. Mattner-Trembleau prüfte Espino in der 68. Minute erneut, am Ende blieb es bei der zweiten knappen Turnierniederlage und dem frühen Aus in Costa Rica.

Tore und Karten 1:0 A. Villanueva (59', K. Guzman) Tore und Karten 1:0 A. Villanueva (59', K. Guzman) Mexiko K. Guzman (42. ), N. Mauleon (56. ) Deutschland Fröhlich (34. ), Gräwe (42. ), Vobian (70. ), Keles (86. ) Mexiko C. Espino - D. Monroy, K. Guzman , S. Lopez, A. Ramirez - D. Delgado, J. Gutierrez, N. Mauleon , A. Vazquez , B. Marin - A. Villanueva Mexiko Aufstellung C. Espino - D. Monroy, K. Guzman , S. Lopez, A. Ramirez - D. Delgado, J. Gutierrez, N. Mauleon , A. Vazquez , B. Marin - A. Villanueva Einwechslungen 46. B. Serrano für B. Marin

78. A. Soto für A. Vazquez

78. P. Chavero für N. Mauleon

90. A. Frias für A. Villanueva Reservebank P. Manrique (Tor), C. Cazares, I. Gutierrez, M. Canseco, M. Maldonado, N. Acuna Deutschland Kassen - Sterner, Beyer, Fröhlich , Hils - Weidauer, Gräwe , Vobian - Mattner-Trembleau, Elmazi , Sternad Deutschland Aufstellung Kassen - Sterner, Beyer, Fröhlich , Hils - Weidauer, Gräwe , Vobian - Mattner-Trembleau, Elmazi , Sternad Einwechslungen 64. Zicai für Sternad

64. Keles für Elmazi

78. Corley für Vobian Reservebank Mahmutovic (Tor), Nelles (Tor), Zimmer, Diehm, Machtens Trainerin: Peter Spielinfo Zuschauer 1.218 Spielinfo Anstoß 17.08.2022, 01:00 Uhr Zuschauer 1.218

Deutschlands U-20-Frauen hatten den Titel 2004, 2010 und 2014 gewonnen.