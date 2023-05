Aufstiegsparty in Elversberg: Steffen "hätte es gerne endgültig gehabt"

Nach dem 1:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden feierte die SV Elversberg den Aufstieg mit den Fans. Rein rechnerisch ist dieser zwar noch nicht sicher, doch "die Faktenlage ist klar". Trainer Horst Steffen betonte die Bedeutung des Aufstiegs und kündigte an: "Ein Bierchen gönne ich mir."

Es waren gemischte Gefühle, die die Spieler der SV Elversberg im Anschluss an das 1:1 gegen Wehen Wiesbaden überkamen. "Direkt nach dem Abpfiff war ein Stück weit Enttäuschung da, weil wir gegen zehn Mann das Spiel nicht zu Ende gebracht haben", gab Torschütze Marcel Correia gegenüber "MagentaSport" einen Einblick.

Gleichzeitig brach an der Kaiserlinde aber auch Jubel aus. "Die Faktenlage ist ja auch irgendwo klar", wusste der Innenverteidiger. Der 1. FC Saarbrücken müsste in den verbleibenden zwei Spielen sechs Punkte und die um 15 Treffer schlechtere Tordifferenz aufholen, um der SVE den Aufstieg noch streitig zu machen. "Wir wissen, dass so viel passieren müsste. Das werden wir nicht zulassen. Wenn wir noch hinbekommen sollten, das zu vergeigen, wäre das kolossal."

Auch Trainer Horst Steffen wusste zunächst nicht so ganz, wo er steht. "Ich bin auch noch ein bisschen zwiegespalten, weil ich auch sage, ich hätte es gerne endgültig gehabt." Dennoch konnte der 54-Jährige zumindest mit angezogener Handbremse feiern. "Letztendlich, bei so vielen Toren Vorsprung, müsste man davon ausgehen, dass es reicht."

Fans feiern mit der Mannschaft: "Das ist zu Recht so"

Und so jubelten die Fans mit der Mannschaft auf dem Rasen. "Ein Bierchen gönne ich mir, aber viel mehr wird es nicht werden", kündigte Steffen an. "Ich glaube auch, unsere Fans haben sich das verdient, dass wir hier für sie da sind und eine Party machen. Das ist zu Recht so."

Zwar wolle der Coach bis zum Ende "aufmerksam und nüchtern" bleiben, da "bis zum letzten Moment auch irgendwas schiefgehen kann", doch der Blick kann nun guten Gewissens in Richtung 2. Bundesliga gehen. "Jetzt kann ich mich damit beschäftigen und schaue vielleicht auch ein bisschen mehr zweite Liga", sagte Steffen mit einem Schmunzeln.

Als Aufsteiger blieben die Elversberger lange Zeit defensiv, was den Anspruch auf den Aufstieg anging. Intern sah das allerdings anders aus, wie Steffen verriet: "Wir haben das schon in der Winterpause als Ziel vorgegeben. Es war klar, dass wir das nicht öffentlich machen wollten, weil ich einfach sage, das klingt ein bisschen hochnäsig, aber als Ziel vorzugeben wir wollen Fünfter werden, fand ich dann nicht sinnvoll."

Steffen bejubelt "so ein großes Ding"

Zuletzt wurde Steffen mit großem Abstand zum "Trainer des Jahres" in der 3. Liga gewählt. Der Coach wollte sich allerdings nicht in den Mittelpunkt stellen. "Für den Verein, die Verantwortlichen und die Fans ist es einfach so ein großes Ding, dass wir von der Regionalliga durchgestartet sind und das in einer Art und Weise, mit der wir begeistern konnten", freute sich Steffen. "Das macht mich natürlich zufrieden."

Am letzten Spieltag (Sonntag, 13.30 Uhr) ist Elversberg dann zu Gast beim FC Ingolstadt. Mit einem Punkt könnten die Saarländer die Handbremse endgültig lösen und den Aufstieg feiern. Auch die Meisterschaft hat die SVE noch in der eigenen Hand. Der Vorsprung auf den SC Freiburg II beträgt einen Punkt.