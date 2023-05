"Fan-Voting nicht mehr nötig": Steffen ist Trainer der Saison

Mit einem so deutlichen Abstand, dass das Fan-Voting ausfiel, ist Elversbergs Horst Steffen zum Trainer der Saison in der 3. Liga gewählt worden. Beim Spieler der Saison können die Anhänger dagegen noch Einfluss nehmen.

Früher als geplant steht fest: Horst Steffen ist der Trainer der Saison in der 3. Liga. Dem Coach der SV Elversberg reichten dafür schon die Stimmen aus der Wahl der Trainer und Kapitäne. Das eigentlich angedachte Fan-Voting fällt somit aus.

"Die vorgeschaltete Abstimmung unter den Trainern und Kapitänen der Drittligisten fiel so eindeutig aus, dass es an Steffen kein Vorbeikommen gab", erklärte der DFB in einer Pressemitteilung. Dementsprechend "war kein Fan-Voting mehr nötig". Der 54-Jährige erreichte bereits bei der Vorauswahl knapp drei Viertel der 40 möglichen Stimmen.

Neben Steffen wurden auch Michel Kniat (SC Verl), Tobias Schweinsteiger (VfL Osnabrück), Thomas Stamm (SC Freiburg II) und Olaf Janßen (Viktoria Köln) gewählt, der Abstand auf den Elversberger Kollegen ist allerdings uneinholbar. Der SVE-Trainer folgt damit auf Christian Titz, der sich die Auszeichnung im vergangenen Jahr sicherte, als er den 1. FC Magdeburg in Liga zwei führte.

Elversberg steht vor dem Durchmarsch

Dass die Auszeichnung an die Kaiserlinde geht, dürfte wohl niemanden überraschen. Zwei Spieltage vor Schluss ist die SV Elversberg Spitzenreiter in der 3. Liga - und das als Aufsteiger. Die Saarländer dominierten vom ersten Spieltag an - damals gab es ein 5:1 bei Rot-Weiss Essen - und stehen kurz vor dem direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga.

Auf Seiten der Spieler ist das Rennen dagegen enger. Dynamo Dresdens Ahmet Arslan (22 Tore, neun Vorlagen), Osnabrücks Ba-Muaka Simakala (18/9) und Nick Woltemade (9/9), Steffens Schützling bei der SVE, stehen bis Montag auf dem offiziellen Instagram-Kanal der 3. Liga zur Abstimmung.

Die Ehrung beider Gewinner der individuellen Auszeichnungen findet dann am letzten Spieltag statt. Die SV Elversberg ist am Sonntag, 27. Mai (13.30 Uhr), zu Gast beim FC Ingolstadt. Wenn es nach Steffen und den Elversbergern geht, streckt der Erfolgscoach an diesem Tag wohl nicht nur eine Trophäe in die Höhe...