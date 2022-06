Auf Verbandstag: BFV führt Zeitstrafe von der Landesliga abwärts ein

Auf dem 26. ordentlichen Verbandstag des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) gab es weitreichende Veränderungen für den bayerischen Fußball.

In Bayern wird es bald eine zehnminütige Zeitstrafe geben. imago images/ULMER Pressebildagentur

Allen voran wählten die 261 Delegierten mit dem schwäbischen Bezirkschef Christoph Kern einen neuen BFV-Präsidenten. Der 39 Jahre alte Jurist wurde am Samstag im niederbayerischen Bad Gögging zum Nachfolger des langjährigen DFB-Spitzenfunktionärs Rainer Koch gewählt. Der neue BFV-Präsident sagte nach seiner Wahl: "Ich war schon überrascht, dass es so deutlich war. Es ist ein Rückenwind, den ich mitnehme."

Ex-Präsident Rainer Koch kandidierte nach 18 Jahren an der Spitze des größten Landesverbandes im Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht noch einmal für eine weitere Amtszeit. Der Jurist hatte seinen Rückzug aus dem Präsidentenamt hauptsächlich mit der "gegen mich geführten Kampagne" auf DFB-Ebene erklärt. Der 63-Jährige war im März auf dem DFB-Bundestag bei der Wiederwahl als Vizepräsident gescheitert. "In der gleichen Sekunde" sei für ihn klar gewesen, im Interesse des BFV handeln zu müssen. Er scheide aber nun "sehr entspannt" aus der ersten Reihe des Fußballs, versicherte Koch: "Ich scheide ja nicht aus dem Leben, sondern aus dem Amt."

Zeitstrafe kommt, Auswärtstorregel fällt

Neben der Wahl eines neues Präsidenten stimmten die Delegierten auch über einige Regeländerungen ab. Schon im Vorfeld dazu hatte sich der BFV zu diversen Themen Meinungsbilder bei den Vereinen abgeholt.

Die wichtigsten Änderungen: Künftig wird die Auswärtstorregel in Bayern fallen. Dafür wird ab der Landesliga abwärts eine zehnminütige Zeitstrafe eingeführt, welche zunächst auch für die beiden Bayerligen angedacht war. Jedoch ist dies aufgrund der DFB-Spielordnung kurzfristig nur bis zur Landesliga möglich. 71,5 Prozent der Vereinsvertreter sprachen sich im Meinungsbild für die Einführung der Zeitstrafe aus.

Neu ist auch, dass es fortan den Vereinen gestattet ist, nicht nur auf der Trikotvorderseite Werbung anzubringen sondern auch auf Trikotrückseite und Hose.

Zudem will sich der BFV in den nächsten vier Jahren sechs Kernzielen intensiv widmen. Unter anderem will sich der Verband zukunftsorientiert aufstellen, die schrumpfende Zahl der Aktiven bei den Erwachsenen stoppen, bestenfalls sogar erhöhen, und die Zahl der Kinder im Bereich der Junior*innen steigern.