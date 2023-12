"Auf diesen Positionen besser aufgehoben": Pochettino plant mit Nkunku im Zentrum

Christopher Nkunku hat bei seinem Premier-League-Debüt gleich getroffen - für Punkte reichte es dennoch nicht. Vor dem letzten Heimspiel des Jahres verriet sein Trainer Mauricio Pochettino nun, auf welcher Position er den Franzosen sieht.

Am 24. Dezember beschenkte sich Christopher Nkunku gleich zweimal selbst. Der 26-Jährige, der sich in der Vorbereitung im Test gegen Borussia Dortmund am Knie verletzt hatte, feierte im Gastspiel in Wolverhampton sein Premier-League-Debüt und erzielte auch gleich seinen ersten Treffer.

Doch große Freude kam dennoch nicht auf - der Grund: Chelsea verließ den Platz in dieser Saison bereits zum achten Mal als Verlierer. "Dass er bei seinem Premier-League-Debüt ein Tor erzielt hat, freut mich sehr für ihn, aber gleichzeitig sind wir alle enttäuscht, weil wir das Spiel verloren haben", erklärte Mauricio Pochettino rückblickend auf der Pressekonferenz vor der Partie am Mittwochabend gegen Crystal Palace (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Gegen die Eagles wird Nkunku nun wahrscheinlich seine Ligapremiere an der Stamford Bridge geben - im League Cup gegen Newcastle (4:2 i. E.) vor acht Tagen war er schon vor heimischen Publikum aufgelaufen.

Im Moment, in dem er von seiner Verletzung zurückkommt, ist seine beste Position eher die eines Zehners oder Neuners. Mauricio Pochettino

Sollte Pochettino den Offensivspieler im dritten Pflichtspiel in Serie einsetzen, dann in einer zentralen Position. "Im Moment, in dem er von seiner Verletzung zurückkommt, ist seine beste Position eher die eines Zehners oder Neuners, als die eines Flügelspielers auf der linken oder rechten Seite", so der CFC-Trainer, der anschließend die Begründung lieferte: "Um den Anforderungen der Premier League gerecht zu werden und den Bedürfnissen der Mannschaft zu entsprechen, ist er auf diesen Positionen besser aufgehoben."

Nkunku benötige natürlich Zeit für die Anpassung - der Fußball ist laut Pochettino "ganz anders als in anderen Ländern" -, doch eigentlich brauchen die Blues den Neuzugang gleich in Bestform.

Denn die Westlondoner hinken ihren Erwartungen "weit" hinterher. Als Tabellenzwölfter besitzt Chelsea lediglich sieben Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und 14 Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Rang.

Nur Fulham kassierte 2023 bislang mehr Premier-League-Niederlagen

Dementsprechend fordert der Coach gegen das nur vier Punkte hinter den Blues liegende Crystal Palace einen Erfolg. "Wir müssen gewinnen. Wir müssen Leistung bringen. Die Leistungen zu Beginn der Saison waren nicht schlecht, aber man kann nicht sagen, dass sie sehr gut waren", erklärte der Argentinier.

Generell waren die Leistungen im Jahr 2023 beim CFC nicht gut. Satte 19 Premier-League-Niederlagen mussten die Blues in diesem Jahr hinnehmen - nur Fulham verlor durch das 0:3 am Boxing Day in Bournemouth häufiger (20). Sollte Chelsea also seine verbleibenden beiden Partien (Crystal Palace und Luton) verlieren, würde es auf dieser negativen Liste ganz oben stehen.