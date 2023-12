Pechvogel Trippier: Chelsea schaltet Newcastle im Elfmeterschießen aus

Der FC Chelsea steht im Halbfinale des League Cup. Die Blues setzten sich beim Debüt von Ex-Leipziger Nkunku dramatisch im Elfmeterschießen gegen Newcastle durch. Trippier wurde dabei zum Pechvogel.

Vor weniger als einem Monat geriet Chelsea bei Newcastle United in der Premier League unter die Räder, verlor klar mit 1:4. Im Viertelfinale des League Cup waren die Blues auf Revanche aus - was den Londonern auch gelingen sollte. Mauricio Pochettino nahm nach dem 2:0 in der Liga über Sheffield nur einen Wechsel vor, Fernandez startete für Mudryk. Der Argentinier musste, wohl angeschlagen, nach 32 Minuten aber bereits wieder vom Feld, Broja kam für ihn.

Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 1:0 für die Magpies, weil Wilson gleich mehrere Fehler Chelseas ausnutzte. Von Cowill wurde er überhaupt erst in Szene gesetzt, Thiago Silva leistete nur Begleitschutz und Badiashile stolperte letztlich auch noch über seine eigenen Füße. Wilson bedankte sich und vollendete zur Führung (16.).

Anschließend rannten die Blues phasenweise sogar wütend an, Newcastle verteidigte tief und ließ kaum etwas zu. Nachdem Gallagher bereits nach sieben Minuten nur die Latte getroffen hatte, war es im restlichen ersten Durchgang nur Sterling, der Gefahr ausstrahlte. Erst setzte der Engländer den Ball knapp rechts vorbei (28.), dann blockte Guimaraes einen Schuss des Linksaußen vor der Torlinie (29.).

Mudryk nutzt Trippiers Fehler

Pech im Abschluss hatte Chelsea auch nach Wiederanpfiff. Erneut war es Sterling, der diesmal an Dubravka scheiterte. Kurz zuvor schoss Jackson knapp aus der Drehung links vorbei (56., 57.). Für lange Zeit waren diese Möglichkeiten aber die einzigen für die Blues, der Abwehrriegel der Magpies hielt stand.

Auch nach der Hereinnahme von Nkunku, der nach seiner Knieverletzung zu seinem Pflichtspieldebüt für Chelsea kam, fehlte es den Hausherren an der letzten zündenden Idee. Weil der CFC aber unerbittlich anlief, fiel kurz vor Ende doch noch der Ausgleich: Der eingewechselte Trippier legte den Ball nach einer ungenauen Flanke zu kurz zurück zu Dubravka, Joker Mudryk ging dazwischen und traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Newcastle stand mit einem Bein schon im Halbfinale, musste aber doch noch ins Elfmeterschießen. Dort war es erneut Trippier, der Nerven zeigte. Der Engländer schoss links vorbei. Weil die Blues, unter anderem auch Nkunku, alle Elfmeter versenkten und Petrovic den Schuss von Ritchie aus dem rechten Eck kratzte, feierte letztlich Chelsea den Einzug in die nächste Runde.

In der Premier League geht es für die Blues am Sonntag (14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel in Wolverhampton weiter. Newcastle ist bereits am Samstag (16 Uhr) bei Aufsteiger Luton Town gefragt.