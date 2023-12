Auf den Spuren Deutschlands: Österreich schlägt EM-Quartier in Berlin auf

Die Nationalmannschaft Österreichs wird bei der EURO 2024 auf den Spuren des deutschen Sommermärchens wandeln und ihr EM-Quartier in Berlin aufschlagen.

Wie der österreichische Verband (ÖFB) am Donnerstag bekanntgab, wird die österreichische Nationalmannschaft während der EURO 2024 ihr EM-Quartier im Schlosshotel im Grunewald in Berlin aufschlagen. In der Unterkunft hatte die deutsche Nationalelf während der Heim-WM 2006 logiert.

Ihre Trainingseinheiten wird die Auswahl von ÖFB-Chefcoach Ralf Rangnick im Stadion am Wurfplatz am Olympiapark abhalten. Erstmals wird Österreich dort am 12. Juni trainieren.

Mit der Wahl auf Berlin setzt Österreich auch auf das Prinzip der kurzen Wege - zumindest in der Vorrunde. Zwar trifft Österreich im ersten Spiel der Gruppe D am 17. Juni (21 Uhr) in Düsseldorf auf Vize-Weltmeister Frankreich. Die weiteren beiden Gruppenspiele finden dann aber im Berliner Olympiastadion statt: Am 21 Juni geht es noch gegen einen bisher noch nicht bekannten Gewinner der Play-offs, am 25. Juni heißt der Gegner zum Abschluss Niederlande. Anpfiff in beiden Partien wird jeweils um 18 Uhr sein.

Österreich wird im kommenden Jahr zum dritten Mal in Folge an einer EM teilnehmen. 2016 in Frankreich war nach der Vorrunde Schluss, und 2021 bei der paneuropäischen EM im Achtelfinale. Zuvor konnte sich Österreich noch nie für eine EM qualifizieren, 2008 genoss die Alpenrepublik als Co-Gastgeber ein automatisches Startrecht.

Das Schlosshotel im Grunewald wird damit zum dritten Mal Herberge während eines großen Turniers. Denn bei der WM 1974 wohnte hier die Auswahl der DDR. Doch besonders 2006 blieb den Fans in Erinnerung: Die täglichen Berichte aus dem Mannschaftsquartier sowie regelmäßige Besuche von Fans, Funktionären, Familienangehörigen ließen das Hotel zu einem festen Bestandteil des Sommermärchens 2006 werden.