Auf den Spuren des Zwillingsbruders: Kunze geht nach Bielefeld

Arminia Bielefeld kann ab Sommer auf die Dienste von Lukas Kunze bauen. Der Mittelfeldspieler kommt vom VfL Osnabrück in seine Heimatstadt - in der sich bereits sein Zwillingsbruder Fabian einen Namen machte.

Lukas Kunze spielt ab Sommer in Bielefeld. IMAGO/osnapix

Wenn Arminia Bielefeld Ende Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison startet, wird ein altbekannter Name eines der neuen DSC-Trikots zieren. Allerdings steht dann nicht Fabian Kunze, der zwischen 2019 und 2022 65 Partien für die Arminia absolvierte und mit ihr einst in die Bundesliga aufstieg, im Aufgebot des Drittligisten, sondern dessen Zwillingsbruder Lukas.

Der 25 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler, der bis 2019 zusammen mit seinem Bruder (jetzt Hannover 96) für den SV Rödinghausen auflief, kommt von Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück in seine Heimatstadt. "Als mein Bruder hier gespielt hat, war ich öfter mal im Stadion", erinnert sich Kunze in einem YouTube-Video zurück. "Er hat gesagt, dass das eine super Adresse ist."

"Ballsicher, physisch stark, torgefährlich"

"Michael Mutzel und Mitch Kniat haben mich in den gemeinsamen Gesprächen schnell vom Weg der Arminia überzeugt. Als gebürtiger Bielefelder freue ich mich sehr, zukünftig die Farben meiner Heimatstadt zu tragen und in der Schüco-Arena aufzulaufen“, wird Kunze, der die Erfahrung aus 72 Dritt- und 23 Zweitligaspielen (elf Tore) mit nach Ostwestfalen bringt, in einer Vereinsmitteilung zitiert.

"Mit Lukas verstärken wir unseren Kader mit einem ballsicheren, physisch starken zentralen Mittelfeldspieler, der aus dieser Position auch torgefährlich wird. In den vergangenen drei Jahren hat er durch konstante und verlässliche Leistungen überzeugt. Wir sind uns sicher, dass er schnell ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft werden kann", beschreiben Sport-Geschäftsführer Mutzel und Cheftrainer Kniat den Neuzugang.