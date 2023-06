Auch Nkoa geht: Rot-Weiß Erfurt verliert seine Stamm-Innenverteidigung

Der FC Hansa Rostock hat Patrick Nkoa vom FC Rot-Weiß Erfurt verpflichtet. Für den Regionalligisten bedeutet das den Verlust seiner Stamm-Innenverteidigung, nachdem Aaron Manu vor zwei Wochen bei Rot-Weiss Essen unterschrieb.

Die drittbeste Abwehr der vergangenen Saison in der Regionalliga Nordost bricht auseinander. Zwei Wochen, nachdem Aaron Manu bei Rot-Weiss Essen unterschrieb, steht nun der Wechsel von Patrick Nkoa zum FC Hansa Rostock fest. An der Ostsee unterschrieb Nkoa einen Vierjahresvertrag. Leidtragender ist der FC Rot-Weiß Erfurt, denn Manu und Nkoa bildeten vergangene Spielzeit ein robustes Innenverteidiger-Duo und waren ein Schlüssel dafür, dass die Thüringer nach dem Aufstieg prompt auf Platz drei abschlossen und lange Zeit sogar auf den Durchmarsch in die 3. Liga hoffen durften.

"Patrick ist ein junger, athletischer Innenverteidiger mit enormen Potenzial. Unsere Scouting-Abteilung hat seinen Weg schon die gesamte Saison über verfolgt - trotz seiner jungen Jahre konnte er bereits gute Entwicklungsschritte machen", sagt Hansas neuer Sportdirektor Kristian Walter auf der FCH-Homepage. Seine Scouting-Abteilung hatte reichlich Gelegenheit, den 23-jährigen Kameruner zu begutachten, denn er stand in allen 34 Regionalliga-Spielen auf dem Feld.

Erfurt kann sich zumindest damit trösten, dass die Rostocker für Nkoa eine Ablöse zahlen müssen. In welcher Höhe, darüber wurde branchenüblich Stillschweigen vereinbart. Und so ganz unvorbereitet ist RWE nicht, hat mit Kwabe Schulz (Berliner AK) und Lucas Zeller (Schweinfurt 05) schon gestandene Regionalliga-Innenverteidiger für kommende Saison verpflichtet. Hinzu kommt das 19-jährige Abwehrtalent Robin Fabinski, das bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz schon erste Gehversuche auf viertklassigem Untergrund unternahm.