"Von RWE zu RWE": Essen verpflichtet Manu aus Erfurt

Rot-Weiss Essen verstärkt sich zur kommenden Saison in der Defensive mit Aaron Manu. Der 23-jährige Innenverteidiger kommt vom Nordost-Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt.

Er war eine der Stützen des Nordost-Regionalliga-Dritten Rot-Weiß Erfurt in der vergangenen Saison, sein Abschied aus Thüringen stand ebenfalls bereits seit geraumer Zeit fest. Nun ist klar, wo es für Aaron Manu in der kommenden Spielzeit weitergeht - bei Rot-Weiss Essen. Das gab der Drittligist am frühen Donnerstagabend bekannt. An der Hafenstraße unterzeichnete der 23-jährige Innenverteidiger einen Vertrag bis 2025.

"Mit Aaron Manu haben wir einen sehr spannenden Spieler, der von mehreren Vereinen umworben wurde, für uns gewinnen können. Er hat trotz seines jungen Alters bereits eine Führungsrolle in der Erfurter Abwehr eingenommen. Aaron ist aber auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung, wir sehen in ihm noch großes Potenzial", lobte Marcus Steegmann, Direktor Profifußball in Essen, den Neuzugang.

Manus Vorfreude auf die Hafenstraße: "Hier ist alles noch einmal eine Nummer größer"

Manu stammt aus der Jugend des 1. FC Saarbrücken, nach Stationen in Nürnberg und Schweinfurt wechselte er zur Saison 2021/22 nach Erfurt, wo er sich in der abgelaufenen Regionalliga-Spielzeit zum Stammspieler entwickelte und insgesamt 30 Partien für Rot-Weiß absolvierte (ein Tor).

Hinsichtlich der Farben verändert sich für ihn nicht viel, wie Manu, der auch wirtschaftlich attraktivere Angebote gehabt habe, in der Essener Pressemitteilung erklärt: "Für mich war schnell klar, dass ich genau hierhin möchte. Ich wechsle von RWE zu RWE, hier ist alles noch einmal eine Nummer größer. Ich habe einige Spiele gesehen und gespürt, was hier im Stadion los ist. Darauf habe ich richtig Bock. Ich will die Fans mit meinem Spiel mitreißen.“