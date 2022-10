Auch Jelisic schmeißt beim FC Pipinsried hin

Knapp drei Wochen nach dem Aus von Miljan Prijovic ist beim FC Pipinsried mit Nikola Jelisic auch der zweite Teil des einstigen Trainerduos von Bord gegangen. Der 27-Jährige wird dem bayerischen Regionalligisten auch nicht mehr als Spieler zur Verfügung stehen.

Mehr zur Regionalliga Bayern Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Beim FC Pipinsried ist derzeit einiges in Bewegung: Auf dem Feld geht es derzeit abwärts, das jüngste 0:4 gegen den FC Bayern München II bedeutete den Sturz auf einen direkten Abstiegsplatz in der Regionalliga Bayern. Personell hat das die Konsequenz, dass das einstige Trainerduo Miljan Prijovic und Nikola Jelisic nun komplett aufgelöst ist. Der Rückzug von Prijovic wurde vor knapp drei Wochen bekannt, jetzt ist auch Jelisic zurückgetreten, der den Oberbayern auch nicht mehr als Spieler zur Verfügung stehen wird. Wie der FCP mitteilte, wurde dieser Entschluss nach gemeinsamen Gesprächen gefasst.

Jelisic, der in seiner bisherigen Spielerkarriere 156-mal in der Regionalliga Bayern (FC Bayern II, Schweinfurt 05 und Pipinsried) sowie 10-mal in der Regionalliga Nord für den BV Cloppenburg auflief, übernahm erst im vergangenen Sommer den Trainerposten in Pipinsried.

Über eine Nachfolgeregelung ist derzeit nichts bekannt, ein starkes Indiz, dass die Trainersuche im Landkreis Dachau derzeit auf Hochtouren läuft.