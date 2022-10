Pipinsried: Prijovic hört auf, Jelisic macht weiter

Bei Regionalligist FC Pipinsried gibt es eine Veränderung auf der Trainerposition: Ein Teil des bislang gleichberechtigten Duos hört auf, ein anderer macht weiter.

Auf Rang 17, einen direkten Abstiegsplatz, ist der FC Pipinsried in der Regionalliga Bayern abgerutscht. Nach der jüngsten 0:4-Niederlage beim FC Augsburg II wurde nun die Trennung von Trainer Miljan Prijovic (46), der bislang gemeinsam mit Nikola Jelisic (27) offiziell das Trainerduo bildete, bekanntgegeben.

Prijovic saß sowohl in Augsburg als auch schon eine Woche zuvor im Heimspiel gegen Illertissen bereits nicht mehr auf der Bank. Aus privaten Gründen sei er bereits vor Wochen auf die Verantwortlichen beim FCP zugegangen und habe um Auflösung des bestehenden Vertrages gebeten, so Tarik Sarisakal, der sportliche Leiter, gegenüber "FuPa Oberbayern".

Mit der ofiziellen Bekanntgabe habe man deswegen so lange gewartet, weil man auf eine Sondergenehmigung für Jelisic wartete, die Mannschaft bis zu Saisonende auch ohne Lizenz als Cheftrainer führen zu dürfen. Die wurde nun erteilt. Vom Trainerduo hatte bislang lediglich der serbische Ex-Profi Prijovic die für die Regionalliga nötige A-Lizenz.

Das Duo Prijovic/Jelisic zeichnete seit Beginn der aktuellen Spielzeit verantwortlich beim FCP. Die Saison gleicht bislang einer Berg-und-Talfahrt: So stehen drei Auftaktpleiten, anschließend vier Siege, nun wieder sieben Partien in Folge ohne Dreier in der Bilanz.