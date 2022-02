Melero trifft: Atletico rutscht böse gegen Levante aus

Eine böse Überraschung erlebte Atletico Madrid im Nachholspiel am Mittwochabend gegen UD Levante. Das Schlusslicht entführte verdient alle drei Punkte bei ganz schwachen Rojiblancos.

Nach dem spektakulären 4:3 gegen Getafe änderte Atleti-Coach Diego Simeone seine jüngste Startelf auf zwei Positionen: De Paul begann für Suarez, dafür rücktr Correa neben Matheus Cunha in den Doppelsturm. Zudem ersetzte Gimenez den rotgesperrten Felipe. Levantes Trainer Alessio Lisci nahm im Vergleich zum 2:4 gegen Real Betis vier Umstellungen vor: Rober, Pepelu, Bardhi und Roger ersetzten Ruben Vezo, Malsa, Morales und Dani Gomez.

Als Fünfter kämpft Atletico Madrid um die Champions League, UD Levante hält die Rote Laterne. Doch im Wanda Metropolitano war es das Schlusslicht, das von Beginn an Ball und Gegner beherrschte. Die Rojiblancos fanden überhaupt nicht in die Partie und kamen meist einen Schritt zu spät. Zweimal hatten die Madrilenen in der ersten Hälfte Glück: In der 22. Minute lief Hector Herrera nach einem schlimmen Stockfehler von Gimenez alleine auf Oblak zu, der Atleti-Keeper blieb im Eins-gegen-eins dank einer starken Parade Sieger. Und Sekunden vor dem Pausenpfiff leistete sich der bereits verwarnte de Paul ein Foul an Pepelu, kam aber um die eigentlich fällige Ampelkarte herum.

Melero trifft - Oblak verhindert höheren Rückstand

Im zweiten Durchgang kam es noch dicker für Atletico. Nach einem tollen Pass von Pepelu entwischte Melero seinem Gegenspieler und erzielte mit einem Rechtsschuss ins kurze Eck die Führung für Levante (54.). Der tapfere Oblak war zwar noch am Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Fünf Minuten später hoffte dann Atletico auf den Ausgleich, als ein Schuss Kondogbias im Strafraum mit der Hand abgewehrt wurde (59.). Doch der eigentlich korrekte Elfmeterpfiff wurde vom VAR wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung wieder einkassiert.

Besser und gefährlicher blieb Levante. In der 65. Minute spielte der kurz zuvor eingewechselte Malsa einen klasse Steckpass auf de Frutos. Der Angreifer zog im rechten Strafraum aus der Drehung ab und zwang Oblak zu einer weiteren Glanztat. Kurz darauf reagierte Simeone und schickte mit Suarez sowie Joao Felix zwei seiner Top-Offensivleute auf den Rasen.

Und tatsächlich übernahmen nun die Rojiblancos mehr und mehr das Kommando über die Partie. Allerdings fehlten weiterhin die klaren Aktionen in der Offensive, trotz zunehmenden Drucks ließ die Levante-Abwehr weiterhin fast nichts zu. Und auch in der Schlussphase fand Atletico einfach keine Lücke - ohne Plan und Ideen wurden die Angriffe vorgetragen, lange Zeit passierte wenig im Wanda Metropolitano.

Spektakel in der Nachspielzeit: Fallrückzieher und Lattenkracher

Die siebenminütige Nachspielzeit hatte es dann aber in sich. Nach fünf absolvierten Minuten traf Correa mit einem tollen Fallrückzieher zum vermeintlichen 1:1. Doch das Tor zählte nicht, da zuvor Gimenez seinen Gegenspieler gefoult hatte. Nur wenige Sekunden später zog Malsa fast vom Mittelkreis aus ab. Der Ball senkte sich über den verdutzten Oblak auf das Madrider Tor, klatsche aber nur gegen die Querlatte (90.+6). Die beiden spektakulärsten Szenen der Partie änderten so nichts mehr an der am Ende ebenso überraschenden wie verdienten Niederlage Atleticos gegen das Schlusslicht.

Nach dem Offenbarungseid geht es für Atletico am kommenden Samstag (16.15 Uhr) bei CA Osasuna weiter, Levante ist erst am Montag (21 Uhr) bei Celta Vigo gefordert.