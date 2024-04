Joker Haller verbessert die Chance: BVB unterliegt knapp bei Atletico

Nach schwachen ersten 25 Minuten und 0:2-Rückstand kam Borussia Dortmund nach einer Leistungssteigerung - inklusive Alu-Treffern - zu einer knappen 1:2-Niederlage bei Atletico Madrid, die die Chance auf das Halbfinale offenlässt.

Atletico-Coach Diego Simeone nahm nach dem 2:1 beim FC Villareal vier Änderungen in seiner Startformation vor: Statt Reinildo, Riquelme, Barrios (alle Bank) sowie Depay (Muskelverletzung) starteten Molina, Azpilicueta, de Paul und Morata.

Dortmunds Trainer Edin Terzic entschied sich nach der 0:1-Niederlage gegen den VfB Stuttgart dagegen nur zu einem Wechsel. Nmecha spielte an Stelle von Brandt (Bank). Damit stellte der BVB um auf Can als alleinigem Sechser, während Sabitzer und Nmecha davor als zwei Achter agierten.

Atletico druckvoll, Dortmund fehlerhaft

Atletico setzte die Dortmunder zu Beginn mit extrem hohen Pressing und schnellem aggressivem Anlaufen enorm unter Druck. Morata tauchte schon früh gefährlich im Strafraum auf (2.). Kurz darauf lag die Borussia schon zurück: Dem unter Druck stehenden Maatsen unterlief nach einem Zuspiel von Kobel ein Abspielfehler, den de Paul sofort eiskalt zum 1:0 für die Colchoneros bestrafte (4.).

In diesem Stil ging es zunächst weiter, Samuel Lino (13.) und Griezmann (17.) hatten weitere Chancen, während der BVB in den ersten 25 Minuten kaum einmal konstruktiv über die Mittellinie kam und sich so auch keine Abschlüsse boten. Gerade als die Terzic-Elf ein wenig besser ins Spiel zu kommen schien, gelang Atletico das 2:0. Diesmal war es ein Missverständnis zwischen Hummels und Schlotterbeck vor dem eigenen Sechzehner, das den Treffer einleitete: Am Ende legte Griezmann gefühlvoll zu Samuel Lino, der abgeklärt einschob (32.).

Erste BVB-Chancen, Brandt kommt ins Spiel

Erst danach hatte die Borussia ihre beste Phase in der Partie. Adeyemi (35.) wurde gerade noch geblockt, Maatsen prüfte Oblak mit einem wuchtigen Distanzschuss (43.) und Sancho jagte den Ball aus spitzem Winkel knapp am Tor vorbei (45.+1). So blieb es zur Pause beim Zwei-Tore-Rückstand für die Terzic-Elf.

Nach der Halbzeit kam bei Dortmund Brandt für Nmecha in der Partie. Tatsächlich war der BVB in der Folge besser im Spiel - klare Abschlüsse blieben jedoch selten. Schon zu Beginn der Schlussphase war es Brandt, der mit einem Freistoß nur knapp am Tor vorbeizielte (73.). Von Atletico kam nun nur noch wenig, bei den gelegentlichen Angriffen wurde es aber weiter schnell brandgefährlich. So vergab Samuel Lino aus kurzer Distanz nach einer Freistoßflanke das 3:0; auch, weil Kobel ganz stark parierte (76.).

Am Ende fiel der Anschlusstreffer aber doch noch: Nach einem weiteren unnötigen Ballverlust des BVB am eigenen Strafraum spielte Atletico die Situation schlecht aus, am Ende konterte Dortmund über Brandt, dessen Zuspiel - mit Glück über den Umweg Molina - genau vor die Füße von Joker Haller fiel, der abgeklärt zum 1:2 vollstreckte (81.).

Bynoe-Gittens und Brandt treffen Alu

Beide Teams waren danach einem weiteren Tor noch nahe: Nach Ballverlust von Hummels tauchte Correa frei vor Kobel auf, traf den Ball aber nicht ideal (85.). Auf der Gegenseite traf Dortmund noch zweimal Alu: Erst Bynoe-Gittens mit einem sehenswerten Distanzschuss die Oberkante der Querlatte (87.), dann Brandt mit dem letzten Angriff per Kopf das Torgestänge im Kreuzeck, sodass es bei der knappen Niederlage für den Bundesligisten blieb.

Atletico Madrid trifft am Samstagnachmittag im Top-Spiel auf den FC Girona (14 Uhr), für den BVB geht es am gleichen Tag um 15.30 Uhr in Gladbach weiter.