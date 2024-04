Nach knapp zwei Minuten hat Atletico gleich eine gute Chance. Griezmann wird bei einem Konter links an der Mittellinie angespielt und leitet dann wunderbar per Steilpass weiter zu Morata. Der Stürmer dringt halbrechts frei in den Strafraum ein, zögert mit dem Abschluss dann allerdings ein wenig zu lang. Als er aus spitzem Winkel schließlich abschzieht, ist Maatsen per Grätsche dazwischen und blockt ins Toraus.