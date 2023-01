Dank Dembelé: Barça schlägt Atletico und baut Tabellenführung aus

Der FC Barcelona hat den Ausrutscher von Real Madrid genutzt und mit einem Sieg bei Atletico die Tabellenführung ausgebaut. Für den entscheidenden Treffer sorgte Dembelé.

Lewandowski und Jordi Alba fehlten Barça gesperrt, ohne den Polen in der Sturmspitze gingen es die Katalanen mit Ansu Fati und Balde auf links sehr variabel an. Von Beginn an ließen die spielfreudigen Blaugrana den Ball geschickt um den Strafraum Atleticos laufen, in der Box war das Fehlen Lewandowskis aber zu spüren.

Die Rojiblancos verteidigten in der Anfangsphase noch etwas wild, spielten Barça den Ball teilweise leichtfertig in den Fuß. Nutzen konnte das die Xavi-Elf zunächst nicht, der Führungstreffer lag aber in der Luft.

Nach 22 Minuten war es dann soweit, nach einem feinen Solo von Pedri landete der Ball über Gavi rechts im Strafraum bei Dembelé, der trocken mit rechts ins linke untere Eck traf.

Barça hätte beinahe nachgelegt, Pedri schloss nach einem fatalen Fehlpass von Gimenez aber etwas zu überheblich per Heber ab, Oblak parierte (25.).

Atletico wird stärker

Was folgte, war ein Bruch im Spiel der Katalanen. Atletico kämpfte sich in die Partie und hielt Barça fortan weit vom eigenen Strafraum fern. Zwar leisteten sich die Rojiblancos weiterhin viele Fehlpässe, minimierten diese aber gegen Ende des ersten Durchgangs.

So sprangen auch immer mehr Torabschlüsse heraus: Erst köpfte Gimenez nach einer Flanke von Weltmeister Molina nur knapp rechts vorbei (34.), dann parierte ter Stegen einen Schuss von Griezmann stark (43.).

Nach Wiederanpfiff war Atletico weiterhin dominant, Barça wirkte lethargisch und spielte in eigenem Ballbesitz sehr unsauber. Die Hausherren konnten die Schwächephase der Katalanen aber nicht in den Ausgleich ummünzen, weil im zweiten Durchgang lange Zeit die klaren Abschlüsse fehlten.

Während Atletico mit aller Macht versuchte, in den Strafraum Barças einzudringen, suchten die Gäste über Konter ihre Möglichkeit. Nach einem ebenjenem musste Oblak noch einmal eingreifen, Dembelé schloss im Strafraum zu ungenau ab (63.).

Mehr kam von den Blaugrana nicht mehr, ehe eine hitzige Schlussphase anbrach. Eingeleitet wurde diese durch einen Ringkampf Abseits des Geschehens zwischen Savic und Ferran Torres. Beide schenkten sich nichts und wurden von Referee Montero letztlich vom Platz gestellt (90.+2).

Araujo rettet auf der Linie

Kurz darauf sollte es tatsächlich noch die große Chance zum Ausgleich geben, Griezmanns Abschluss aus fünf Metern rettete aber Araujo für den bereits geschlagenen ter Stegen auf der Linie. Weil Barça auch die letzten wütenden Angriffe Atleticos überstand, war der knappe Auswärtssieg eingetütet. Durch diesen bauen die Katalanen die Tabellenführung nun auf drei Punkte aus.

Während es für Atletico am kommenden Sonntag (16.15 Uhr) in Almeria in der Liga weitergeht, steht für Barça die Reise nach Saudi-Arabien an. Dort steigt in Riad am Donnerstag (20 Uhr) das Halbfinale des spanischen Supercups gegen Real Betis.