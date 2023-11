5:0 zur Pause gegen Lens: Arsenal feiert vorzeitigen Gruppensieg

Der FC Arsenal hat sich in Gruppe B vorzeitig den Gruppensieg gesichert. Beim 6:0 gegen den RC Lens, die nur noch die Chance auf die Europa League haben, war die Messe bereits zur Halbzeit gelesen.

Gunners-Coach Mikel Arteta tauschte nach dem 1:0 gegen Brentford zweimal. Raya (für Ramsdale) startete genauso wie Torschütze Kai Havertz, der den Vorzug vor Trossard erhielt.

Lens Trainer Franck Haise nahm trotz des 3:0 gegen Clermont Foot vier Veränderungen in seiner Startelf vor. Khusanov, Aguilar, El Anyaoui und Thomasson saßen zunächst auf der Bank, dafür begannen Danso, Mendy, Haidara und Sotoca.

Vorzeichen vorab klar

Nachdem bereits im frühen Spiel die PSV Eindhoven ein 0:2 gegen den FC Sevilla zu einem Sieg drehte, standen die Vorzeichen bereits vor dem Anpfiff fest. Mit einem Sieg konnte Arsenal den Gruppensieg eintüten, Lens dagegen musste wegen des verlorenen direkten Vergleiches gegen die Holländer mindestens einen Punkt holen, um die Chance aufs Weiterkommen zu wahren.

Entsprechend defensiv gingen es die Franzosen zu Beginn an. Sie überließen Arsenal den Ball und versuchten, die Räume so eng wie möglich zu machen. Der Plan ging auch die ersten rund zehn Minuten gut. Danach wurde es für die Gäste aber bitter. Zunächst vergab Havertz per Kopf (10.), nur eine Minute später machte es der deutsche Nationalspieler aber besser. Arsenal zog sich ab da an etwas zurück und setzte mehr auf Konter - womit sie Erfolg hatten.

Drei Tore binnen sieben Minuten

21 Minuten waren gespielt, da erhöhte Gabriel Jesus nach Vorarbeit von Saka auf 2:0. Nur zwei Minuten später war es Saka selbst, der einen schwachen Abpraller von Lens-Schlussmann Samba verwertete (23.). Lens war bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen, bei Arsenal klappte dagegen alles. Ein Befreiungsschlag von Tomiyasu wurde zur Vorarbeit für Gabriel Martinelli, der per sehenswerten Schlenzer das 4:0 erzielte (27.).

Lens ging es trotz des herben Rückstandes weiter offensiv an. Trotz Wahis Abschluss (37.) und einem Pfostentreffer von Medina (40.) blieb ihnen ein Treffer aber vergönnt. Mit dem Halbzeitpfiff konterte Arsenal ein weiteres Mal gefährlich, Ödegaard traf zum 5:0.

Jorginho macht halbes Dutzend voll

Die zweite Hälfte bot verglichen mit den ersten 45 Minuten weniger - auch wegen des Resultates. Arsenal sparte Kräfte, agierte mit weniger Risiko und ließ größtenteils Ball und Gegner laufen. Den ersten echten Abschluss hatte Ödegaard auf Vorlage von Havertz (67.). White verpasste in der Schlussphase noch das 6:0 (81.), Jorginho machte in der 86. Minute dann aber noch das halbe Dutzend voll, nachdem der VAR ein Handspiel von Khusanov ahndete. Lens versuchte in den Schlussminuten zumindest, einen Ehrentreffer zu erzielen, die Bemühungen von Wahi und Frankowski (90.+1) blieben allerdings unbelohnt.

Arsenal sichert sich als Gruppensieger somit bereits vorzeitig das Ticket für das Achtelfinale. Für den RC Lens geht es am letzten Spieltag gegen den FC Sevilla zumindest noch um den Einzug in die Europa League.

In der Premier League geht es für die Gunners am Samstag (16 Uhr) weiter. Dann trifft das Team von Mikel Arteta auf Wolverhampton. Lens muss in der Ligue 1 ebenfalls am Samstag (17 Uhr) gegen Olympique Lyon ran.