Antwerpen: "Wir haben endlich Drittliga-Fußball gespielt"

Nach einem starken Heimauftritt gegen den TSV 1860 München konnte der 1. FC Kaiserslautern den ersten Saisonsieg auf sein Konto verbuchen. Marco Antwerpen und Jean Zimmer sahen klare Verbesserungen im Vergleich zum letzten Spieltag.

Nach dem 0:4 bei Aufsteiger Viktoria Berlin am vergangenen Spieltag konnte der 1. FC Kaiserslautern am Samstagnachmittag daheim gegen den TSV 1860 München den ersten Dreier der Saison mitnehmen. Anfangs überzeugten die Löwen, ließen ihre Chancen allerdings aus.

In der 27. Minute verwandelten schließlich die Gastgeber. René Klingenburg war es, der den Ball per Rechtsschuss einnetzte. Kurz darauf tat es ihm Teamkollege Muhammed Kiprit gleich (33.). In Durchgang zwei dominierten die Roten Teufel klar und legten einen starken Auftritt hin. In der 87. Spielminute machte Mike Wunderlich den Deckel drauf und drosch das Leder zum 3:0 ins Tor. "Wir haben endlich Drittliga-Fußball gespielt. Auch mal lange Bälle in den richtigen Momenten. Die Mannschaft hat taktisch diszipliniert gespielt und Eigenverantwortung auf dem Platz übernommen", schlussfolgerte FC-Coach Marco Antwerpen im MagentaSport-Interview.

Gelungene Umsetzung

Ähnlich sieht das Jean Zimmer. "Man hat heute gesehen, dass wir Bock auf Fußball haben", kommentierte der Lautern-Kapitän den Sieg. Der Mittelfeldspieler bereitete die ersten beiden Tore vor und trug somit einen großen Teil zum Endergebnis bei. "Ich glaube, heute hat jeder Einzelne das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das war letzte Woche gar nicht der Fall."

Die Zuschauer haben uns gepusht, und wir haben es mit guten Aktionen zurückgezahlt. Jean Zimmer

Über die Rückkehr der Fans freute sich der 27-Jährige ebenso. Etwa 8.900 Fans feuerten die Mannschaften im Fritz-Walter-Stadion von den Rängen aus an. "Das ist ein Geben und Nehmen. Erst haben uns die Zuschauer gepusht, dann haben wir's mit guten Aktionen zurückgezahlt. Nur so kann's hier auf dem Betzenberg funktionieren", meint Zimmer.

Momentan befindet sich der FC Kaiserslautern mit vier Zählern auf dem 13. Tabellenplatz. Dass die Roten Teufel ihre Möglichkeiten, so wie gegen 1860, nutzen können, gilt es in den weiteren Spielen der 3. Liga zu beweisen. Am Dienstag gastiert die Antwerpen-Elf bei Halleschen FC (LIVE! ab 19 Uhr bei kicker).