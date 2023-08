"Anscheinend ist eine Berührung im Fünfer im Gesicht des Torhüters kein Foul"

Der späte Ausgleichstreffer des VfB Lübeck in Mannheim hat für Diskussionen gesorgt. Eine Beule im Gesicht des Waldhof-Torhüters Bartels reichte dem Schiedsrichter nicht zum Pfiff.

Allein schon die Tatsache, dass sein Team vor heimischem Publikum eine 2:0-Führung gegen Aufsteiger Lübeck nicht über den Zielstrich brachte ("Wir haben in der zweiten Halbzeit den Deckel nicht drauf gemacht"), konnte Waldhof-Trainer Rüdiger Rehm nicht gefallen haben. Eine "natürlich bittere" 2:2-Punkteteilung stand im Carl-Benz-Stadion unter dem Strich, die Mannheim sieglos im unteren Drittliga-Tabellendrittel verharren lässt.

In der 82. Minute hatte der VfB äußerst umstritten zum 2:2 ausgeglichen. Mats Facklam ging im Waldhof-Fünfer in einen hohen Ball und lenkte diesen etwas kurios mit Rücken oder Schulter über die Torlinie. Unmittelbar danach kommt es zum Kontakt zwischen dem Lübecker und SVW-Schlussmann Jan-Christoph Bartels, der unter Schmerzen zu Boden geht. Schiedsrichter Marc Philipp Eckermann (Winnenden) gibt das Tor - und Proteste branden auf.

Facklam: "Eine sehr schwierige Szene"

Facklams Sichtweise bei "MagentaSport": "Ich springe mit dem Rücken zum Tor hoch und sehe den Torwart nicht. Dann berühre ich den Ball mit der Schulter. Danach treffe ich den Torwart schon noch", so der kurz vor dem Tor erst eingewechselte Stürmer. "Ich weiß nicht genau womit, irgendwas am Arm", sei es gewesen. Nach Studium der TV-Bilder gestand Facklam, dass sein Arm "schon hoch" gewesen sei. Das ist mir im Spiel nicht aufgefallen. Schwierig. Eine sehr schwierige Szene." Die man "so oder so entscheiden" könne. Dass Eckermann für die Gäste entschied, darüber wolle sich Facklam "nicht beschweren".

Die Kurpfälzer allerdings schon. Rehms Beschreibung der Szene und der anschließenden Diskussionen mit dem Schiedsrichtergespann: "Das ist ja so ein Thema mit dem Torhüter im Fünfmeterraum. Da gibt es ja auch immer wieder neue Regeln. Da wäre es besser, der Schiedsrichter ist hier und nicht ich." Anscheinend jedoch sei "eine Berührung im Fünfer im Gesicht des Torhüters kein Foul". Laut Rehm habe der Assistent auf seiner Seite zwar ein Foul gesehen, "aber hat es nicht mitgeteilt. Beziehungsweise der Schiedsrichter hat seine eigene Meinung gehabt. Ich kann es nicht verstehen".

Bahn wettert: "Das ist ein klares Foul"

Noch näher dran am Geschehen als Rehm und der Schiedsrichter-Assistent war zweifellos Waldhof-Kapitän Bentley Baxter Bahn. Seine Schilderung bei "MagentaSport": "Ich war ganz dicht dabei. Der Ball kommt hoch zum Torwart. Ich glaube, der Lübecker hat den Ellenbogen im Fünfer im Gesicht. Das ist ein klares Foul und das muss man abpfeifen." Bartels habe schließlich auch "eine Beule" davongetragen. Und musste nach längerer Behandlung ausgewechselt werden.

Reichlich Frust also bei Waldhof Mannheim, das weiter auf einen Ligasieg warten muss. Vielleicht nicht allzu lange. Denn schon am Dienstagabend (19 Uhr) ist die Elf von Rüdiger Rehm auswärts bei Dynamo Dresden gefordert - das nach dem 0:1 in Sandhausen aber sicher auch einen "dicken Hals" haben dürfte.