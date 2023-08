Ein weiter Schlag reicht: Sandhausen bezwingt ideenloses Dresden

Der SV Sandhausen hat gegen ideenlose Dresdner den ersten Sieg der Drittliga-Spielzeit gefeiert. Vor heimischer Kulisse reichte ein schneller Gegenstoß.

Als Topspiel war die Auseinandersetzung am Hardtwald im Voraus deklariert worden. Immerhin spielten mit Absteiger Sandhausen und Dynamo Dresden, das den Aufstieg in der vergangenen Spielzeit nur haarscharf verpasst hatte, zwei absolute Spitzenteams der 3. Liga gegeneinander. Viel davon zu sehen gab es im fast schon bedenklich heißen Sandhäuser Stadion allerdings nicht. Zwar kombinierten sich die Gäste von Markus Anfang, die nach dem 3:1-Sieg am ersten Spieltag gegen Arminia Bielefeld unverändert begonnen hatten, immer wieder gefällig über die Mittellinie - brachten im letzten Drittel bis zur Halbzeitpause aber gar nichts zustande.

El-Zein trifft für effiziente Hausherren

Deutlich effizienter präsentierten sich die Hausherren. Und das, obwohl mit Routinier Hennings im Vergleich zum Sieg im DFB-Pokal nach Elfmeterschießen gegen Hannover 96 der angedachte Torjäger vom Dienst zunächst angeschlagen auf der Bank gesessen hatte. Danny Galms Entscheidung, El-Zein dafür in die Startelf zu beordern, zahlte sich aber nach gut 15 Minuten aus: Aus einem weiten Abschlag von Rehnen entstand eine Umschaltsituation, an deren Ende der feine Techniker mit der einzig echten Möglichkeit der ersten Hälfte den 1:0-Pausenstand besorgte (18.).

Nach dem Seitenwechsel veränderte sich die grundlegende Herangehensweise beider Teams nicht. Dynamo agierte einerseits aber fahriger, lud den SVS nach gut 50 Minuten ein und hatte Glück, dass Ehlich zu unentschlossen war (52.). Andererseits kamen die Gäste zu ihren ersten Chancen: Schäfflers Ablage nach hochriskantem Ballverlust der Hausherren im eigenen Strafraum (63.) führte aber ebenso wenig zum Ausgleich wie Zimmerschieds Dropkick knapp über den Kasten (68.).

Dynamo fehlt der letzte Druck

Es folgten zerfahrene letzte 20 Minuten, in denen Dresden keine echte Schlussoffensive mehr entfachen konnte. Stattdessen gab es gleich mehrere potenzielle Umschaltmomente für den SVS, der diese Ansätze aber konsequent verspielte. Es blieb daher beim 1:0.

Am Mittwoch (19 Uhr) geht es für die Sandhäuser mit dem Gastspiel bei Erzgebirge Aue weiter. Die Mannen von Trainer Anfang sind bereits am Dienstag gefordert. Ab 19 Uhr empfängt Dynamo den SV Waldhof Mannheim.