Auch Ramos trifft: PSG-Meisterschaft trotz Sieg vertagt

Paris St. Germain steht unmittelbar vor der zehnten französischen Meisterschaft. Auch ohne Messi und Neymar gewann der Tabellenführer der Ligue 1 souverän mit 3:0 in Angers. Der noch am Abend mögliche Titelgewinn wurde aber vertagt.

Bejubelte sein zweites Tor in der Ligue 1: Sergio Ramos. AFP via Getty Images

Ohne die verletzten Messi (Entzündung an der Achillessehne) und Draxler (Meniskus-OP) sowie den gesperrten Neymar trat PSG zum womöglich meistermachenden Spiel an - und hatte in den Anfangsminuten defensiv einige Probleme. Boufal (5., 8.) hatte für den Abstiegskandidaten zwei erste Chancen, musste kurz darauf aber mit einer mutmaßlich schwereren Verletzung ausgewechselt werden. Paris wurde in der Zwischenzeit erstmals durch Kehrer (7.) gefährlich.

Mbappé mit der Pike, Ramos mit dem Kopf

Für die Führung sorgte dann - wie so oft in dieser Saison - die individuelle Klasse Mbappés. Nach einem Doppelpass mit Hakimi schloss der Angreifer präzise mit der Pike ins lange Eck ab (28.). Noch besser für PSG: Nur wenige Augenblicke vor dem Treffer hatte Nantes in Marseille getroffen, die vorzeitige Meisterschaft nahm damit klare Konturen an. Um den zehnten Ligatitel der Vereinsgeschichte unter Dach und Fach zu bringen, musste das Starensemble in Angers mehr Punkte holen als Marseille gegen Nantes.

Zur Halbzeit sah - obwohl Angers noch in Person von Cho den Außenpfosten traf (38.) - alles danach aus: Nantes führte inzwischen mit 2:1 und PSG erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff durch Ramos, der nach kurz ausgeführter Ecke eine Di-Maria-Flanke einköpfte (45.+2).

Marquinhos sorgt für den Endstand, aber noch nicht für den Titel

War der haushohe Favorit im ersten Durchgang noch auf seine Effizienz angewiesen, hatte PSG nach dem Seitenwechsel kaum noch Probleme. Hakimi (60.), Mbappé (64., 65.) und Wijnaldum (75.) vergaben weitere Möglichkeiten, ehe Marquinhos eine weitere Flanke von Di Maria völlig ungehindert zum 3:0-Endstand einnicken durfte (77.).

Der große Jubel konnte nach Abpfiff bei PSG dennoch nicht aufbranden: Einerseits, weil der eingewechselte Youngster Michut nach einem heftigen Foul in der Nachspielzeit noch die Rote Karte sah (90.+2), vor allem aber, weil Marseille das Spiel gegen Nantes noch gedreht und die endgültige PSG-Meisterschaft damit vertagt hatte. Am kommenden Samstag (21 Uhr) kann Paris dann den Titel aus eigener Kraft festzurren: Gegen Lens würde dafür sogar ein Remis reichen.