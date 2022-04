Eingriff am Meniskus: Draxler nach OP in Reha

Julian Draxler wird Paris St. Germain in nächster Zeit nicht zur Verfügung stehen. Der deutsche Nationalspieler wurde am Meniskus operiert.

Schafft er es in den WM-Kader? Julian Draxler muss verletzt pausieren. IMAGO/Beautiful Sports

Wie die Franzosen in einem kurzen Kader-Update vor der Begegnung mit Angers (Mittwoch, 21 Uhr) auf ihrer Website mitteilten, hat sich Draxler einem Eingriff am Außenmeniskus im rechten Knie unterzogen, er absolviert deshalb derzeit eine Reha.

Wie lange der 28-Jährige seinem Verein fehlen wird, teilte PSG nicht mit. Ob Draxler im Saisonendspurt noch einmal eingreifen kann, ist also unklar. Ohnehin spielte der Mittelfeldmann, dessen Vertrag bei den Franzosen noch bis 2024 läuft, unter Trainer Mauricio Pochettino nur eine Nebenrolle. In der Liga absolvierte Draxler bislang kein einziges Spiel über die volle Distanz, nur fünfmal stand er in der Startaufstellung.

Auch Messi fehlt PSG

Bundestrainer Hansi Flick hatte Draxler zuletzt bei den Länderspielen Ende März in den Kader berufen, beim Test gegen Israel (2:0) kam der ehemalige Schalker und Wolfsburger über 90 Minuten zum Einsatz, gegen die Niederlande (1:1) wurde er erst in der Schlussphase eingewechselt.

Wie der französische Tabellenführer außerdem mitteilte, wird auch Lionel Messi in Angers fehlen, da er an einer Entzündung der linken Achillessehne leidet. Auch sein Ausfall wird aber wohl keinen Einfluss mehr auf die Entscheidung in der Meisterschaft haben: Sechs Spieltage vor Schluss hat der Hauptstadtklub 15 Zähler Vorsprung auf den Zweiten Olympique Marseille.