Anfangs bezeichnende Aktionen: SGD "weit weg" von der Top-Form

Dynamo Dresden hat sich erst im Elfmeterschießen gegen Fünftligist VFC Plauen in die nächste Runde des Landespokals gerettet. Trainer Markus Anfang war schockiert - und sprach Klartext.

Fünf Tore in den vergangenen fünf Pflichtspielen, von möglichen zwölf Punkten nur fünf eingesackt und nun der sehr knappe Sieg im Elfmeterschießen gegen den Fünftligisten VFC Plauen im Landespokal: Bei Dynamo Dresden läuft derzeit trotz der vermeintlich guten Lage bei weitem nicht alles nach Plan. Dazu passte am Sonntag der Auftritt des Tabellenzweiten der 3. Liga - und die Aktionen von Trainer Markus Anfang.

Anfang kurz wie versteinert - Trügerische Offensivstärke

Dieser saß vor Anpfiff der zweiten Hälfte der Verlängerung - zu diesem Zeitpunkt stand es 0:1 aus Sicht der SGD - zunächst ratlos auf der Bank, hielt nicht einmal die Ansprache an sein Team. Doch was ist los bei Dresden? Wie kam es dazu, dass Dynamo den komfortablen Vorsprung auf die Nicht-Aufstiegsplätze zuletzt verspielte?

Ein Grund ist die uninspirierte Offensive. Wechsel hin oder her, gegen einen Fünftligisten erst in der 115. Minute endlich ein Tor zu erzielen und sich dann per Elfmeterschießen in das Landespokal-Halbfinale zu retten, ist schlicht enttäuschend. Dazu passt der trügerische Schein der Angriffsstärke: Seit Neujahr hat Dresden in elf Pflichtspielen 19 Tore geschossen, doch allein sieben davon beim 7:2 gegen das abstiegsbedrohte Kellerkind VfB Lübeck.

Die Vorstellung gegen Plauen passte also gewissermaßen ins Bild, vor allem, dass mit dem 35 Jahre alten Stefan Kutschke der Dresdener Top-Torschütze in Liga drei (elf Tore) zustach. Obwohl 49 Treffer auf der Habenseite beim Anfang-Team stehen, ist dieses seit Wochen vor dem Tor nicht kaltschnäuzig genug, Stichwort: fünf Tore aus fünf Spielen zuletzt, Stichwort: die Nullnummer gegen den mittlerweile auf eins rangierenden SSV Ulm 1846 Fußball.

Aufgrund einiger Rückschläge und dem jüngsten Auftritt war Anfang am Sonntag nun sichtlich entsetzt und musste alles erst einmal sacken lassen. Mit Verspätung erschien er schließlich zur Pressekonferenz und erklärte dazu: "Entschuldigung, ich musste erst noch in der Kabine mit meinen Spielern sprechen."

Enttäuschung überwiegt - Kritik an fehlender Qualität

Was folgte, war einiges an Kritik: "Talent allein reicht nicht", meinte Anfang bezogen darauf, den angeblich "besten Kader der 3. Liga" zu besitzen. Dem Coach fehlt es an Konstanz, sein Team könne gute Leistungen einfach nicht bestätigen. "Qualität ist, wenn du etwas über die gesamte Saison immer wieder abrufen kannst", erklärte Anfang, der "ein bisschen enttäuscht von dem einen oder anderen" war. Mit Nachdruck wiederholte Anfang wenig später: "Es ist immer leicht zu sagen, wir haben den besten Kader, aber das stimmt manchmal nicht."

Schnell muss bei Dynamo nun an Lösungen gearbeitet werden, der "ein oder andere" sei aktuell "weit weg" von zufriedenstellenden Leistungen, so Anfang ungewohnt deutlich. Schon am Samstag wartet die nächste schwere Aufgabe auf die Dresdener: Dann geht es bei Verfolger Preußen Münster (14 Uhr, LIVE! bei kicker) um die Verteidigung des Aufstiegsplatzes.