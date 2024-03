Pokal-Sensation abgewendet: Dynamo rettet sich im Elfmeterschießen

Beinahe hätte der VFC Plauen für eine kleine Pokal-Sensation gesorgt. Gegen Dynamo Dresden hielt man dem Druck stand, ging in der Verlängerung in Führung - und zog nach Kutschkes spätem Ausgleich im Elfmeterschießen den Kürzeren.

Heißer Tanz: Ahmet Arslan (re.) und Co. taten sich schwer gegen den VFC Plauen um Tim Kießling. IMAGO/Kruczynski

Während sich seine Mannschaft noch einmal auf die letzten 15 Minuten der Verlängerung einschwor, saß Markus Anfang wie versteinert da. Ratlosigkeit schien in sein Gesicht geschrieben, Dynamo Dresden stand kurz vor dem nächsten Rückschlag im noch jungen Jahr 2024. Hatten die Dresdner nicht nur ihre äußerst komfortable Tabellenposition im Aufstiegsrennen verspielt, drohte nun auch noch das Aus im Landespokal Sachsen - im Viertelfinale gegen den Oberligisten VFC Plauen.

90 Minuten hatten sich Anfangs Spieler - in einer durchgewürfelten, aber dennoch namhaften Elf auf den Platz geschickt - abgemüht, doch wirklich brenzlig wurde es für den Underdog zu keinem Zeitpunkt. So kämpfte sich dieser vom heimischen Publikum getragen bis in die Verlängerung - und sorgte dort beinahe für die große Sensation.

Kutschke kontert Martynets' Traumsolo

Doch auf Martynets Treffer nach fantastischem Solo gegen vier Dynamo-Spieler (97.), den Publikum wie Spieler frenetisch bejubelten, wurde der Druck der Dresdner übermächtig, was schließlich im Ausgleich für den Favoriten durch Kutschkes Kopfballtor mündete (115.).

Die SGD rettete sich ins Elfmeterschießen, wo nach je fünf verwandelten Elfmetern Plauens Spranger am stark parierenden Mesenhöler scheiterte. Lemmer nutzte die Vorlage des VFC und sorgte letztlich für den Siegtreffer, der allerdings kaum für positive Stimmung in Dresden sorgte. Der Jubel fiel verhalten aus, während sich Plauens Spieler für einen starken Auftritt und die Beinahe-Sensation feiern durfte.

Halbfinale gegen Zwickau

Die Dresdener erwartet nun in ohnehin schon heißen kommenden Wochen, beginnend mit dem Auswärtsspiel bei Preußen Münster (Samstag, 14 Uhr), das Halbfinale im Sachsenpokal gegen den FSV Zwickau. Im Parallelspiel empfängt der Bischofswerdaer EV den FC Erzgebirge Aue.