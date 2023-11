Anfang: "Wir hätten viel mehr Tore schießen müssen"

Dynamo Dresden führt die Tabelle der 3. Liga an - obwohl der Angriff der Sachsen eher mäßig trifft. SGD-Coach Markus Anfang sieht nicht nur Nachteile in der Abwesenheit eines Top-Torjägers.

In der vergangenen Spielzeit war es besonders Ahmet Arslan, der für die Kategorie Tore bei Dynamo Dresden zuständig war. Der mittlerweile beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg kickende Mittelfeldspieler erzielte 2022/23 stolze 25 Tore, legte dazu noch neun weitere Treffer auf.

Ein solcher Top-Torjäger fehlt den Dynamos im bisherigen Saisonverlauf, Mittelstürmer Stefan Kutschke ist mit vier Treffern bester SGD-Torschütze. Insgesamt traf die SGD bisher nur 21-mal, darunter waren auch noch zwei Eigentore des Gegners. Mit dieser Bilanz liegt der Angriff Dresdens gemeinsam mit Jahn Regensburg und dem 1. FC Saarbrücken nur auf einem geteilten sechsten Rang.

"Ich glaube, dass wir viel mehr Tore hätten schießen müssen, als wir tatsächlich gemacht haben", sagte Anfang am Mittwoch auf der Pressekonferenz zum Gastspiel am Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Viktoria Köln und sieht bei seinem Team in Sachen Torgefährlichkeit "noch viel Potenzial nach oben".

Allerdings betonte Anfang auch die Vorteile, wenn das Toreschießen auf mehrere Schultern verteilt ist: "Das macht uns dann natürlich nicht so ausrechenbar." Besonders, wenn wie zuletzt beim 2:0 gegen den SC Freiburg II mit Robin Meißner ein Angreifer trifft, der bisher einen schweren Stand hatte. "Ich freue mich über jeden Torschützen, der dazu kommt", sagte Anfang. "Und besonders für Robin - das hat ihm gutgetan."

Anfang: "Wir haben ihm eingebläut, dass er für uns treffen soll, und nicht mehr für die Viktoria"

Nun steht für Meißner die Rückkehr zu seinem Ex-Verein an, für den er in der vergangenen Saison noch zwölf Tore erzielt hat. "Wir haben ihm eingebläut, dass er für uns treffen soll, und nicht mehr für die Viktoria", sagte Anfang mit einem Schmunzeln. Denn in der vergangenen Spielzeit hatte Meißner im Kölner Trikot alle drei Tore gegen Dresden (1:2, 1:1) erzielt. "Daher bin ich schon froh, dass er nun auf unserer Seite ist.