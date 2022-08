Anfang über den Saisonstart: "Es ist ärgerlich für uns"

Dynamo Dresden hat nicht nur den Drittliga-Auftakt verloren, auch im DFB-Pokal ging die SGD als Verlierer vom Platz. Cheftrainer Markus Anfang hat Positives gesehen, ist aber von den Ergebnissen ernüchtert.

Beim stimmungsvollen Saisonauftakt gegen 1860 München hatte das Anfang-Team knapp mit 3:4 verloren. Eine Woche später ging es im Pokal-Erstrundenmatch gegen den VfB Stuttgart weniger torreich zu, doch auch gegen die Schwaben setzte es ein - wenn auch knappes - 0:1. "Es ist bitter, wenn du zwei Pflichtspiele hast und zweimal mit einem Tor Unterschied verlierst", sagte SGD-Coach Anfang. "Es ist ärgerlich für uns, trotzdem habe ich viele gute Dinge gesehen."

Speziell im Stuttgart-Spiel bezog sich der 48-Jährige dabei auf die zweite Hälfte: "Am Ende war es uns leider nicht vergönnt, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Insgesamt haben wir gegen einen Bundesligisten eine gute Leistung abgeliefert." Auch schon vor dem Platzverweis für VfB-Verteidiger Waldemar Anton (68. Minute), wie Anfang betonte: "Wir hatten noch in Gleichzahl eine Phase, in der wir gute Möglichkeiten herausgespielt haben." Einzig, ärgerte sich Dresdens neuer Coach, hätte sein Team noch zwingender vor dem Tor sein müssen.

Sorgen bereiten derweil Michael Akoto (Sprunggelenk) und Robin Becker (Oberschenkel). Die Neuzugänge haben sich am Freitagabend verletzt und verpassen womöglich das Drittliga-Duell am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) in Halle. Auch deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass die SGD in den kommenden Tagen und Wochen nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wird.