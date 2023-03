Ancelotti weiß Bescheid: Wie Real-Trainer seit 1989 versagen

Real Madrid hat seit Sonntagabend neun Punkte Rückstand auf Barça, was für die Titelverteidigung schon zu viel sein könnte - und daher überhaupt nicht verwundert.

Die letzte Real-Mannschaft, deren Trainer den spanischen Meistertitel verteidigen konnte, kennt Carlo Ancelotti ganz genau. Er hat sie nicht etwa trainiert, auch während seiner ersten Amtszeit in Madrid zwischen 2013 und 2015 nicht. Nein, er hat selbst noch gegen sie gespielt.

Das war 1988/89, als die AC Mailand um Trainer Arrigo Sacchi, das Oranje-Trio Frank Rijkaard, Ruud Gullit und Marco van Basten, oder eben Ancelotti die Königlichen im Halbfinale des Landesmeister-Cup mit 5:0 abfertigten. Den Torreigen eröffnet hatte Stratege Ancelotti - mit einem fulminanten Fernschuss.

In derart verrückten Zeiten, in denen sich Real im Vorgänger-Wettbewerb der sonst oft spektakulär dominierten Champions League hat abschießen lassen, waren also auch andere Dinge möglich, die seither geradezu unmöglich scheinen. Zum Beispiel die Titelverteidigung eines königlichen Meistertrainers - die es letztmals gab als DDR, die Sowjetunion oder Jugoslawien noch existierten.

Del Bosque, Mourinho oder Zidane schafften es nie

Seit Leo Beenhakker vor inzwischen 34 Jahren (!) scheiterten sie alle. Einerseits lag das an einer regen Fluktuation auf der Trainerbank, andererseits hätte man zumindest den Mannschaften von Vicente del Bosque, José Mourinho, Zinedine Zidane oder eben Ancelotti eine Titelverteidigung schon zugetraut.

Doch auch wenn die Trainer wechselten, brachte das meist wenig. Seit 1990, da hatte Real gerade die fünfte Meisterschaft in Serie gefeiert, gab es tatsächlich nur noch eine einzige Titelverteidigung. Die Meisterschaft unter Fabio Capello 2006/07 verteidigte Ex-Spieler Bernd Schuster 2007/08. Und das ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Barça ist das Kunststück seitdem viermal gelungen, zwischen 2009 und 2011 unter Pep Guardiola gab's sogar den Dreierpack.

Real Madrid 2007/08: Dieses Team verteidigte die spanische Meisterschaft. imago/Pro Shots

Seit 1993: Zweimal Pokal, achtmal Champions League

Dass Real noch immer Rekordmeister ist (35 Titel, Barça folgt mit 26), verwundert angesichts der jahrzehntelangen nationalen Inkonstanz fast schon. Die Copa del Rey hat Madrid seit 1993 sogar überhaupt nur zweimal gewinnen können (2011, 2014). Dafür gab es seit 1998 stolze achtmal den Henkelpott, öfter als jeder andere Verein in seiner kompletten Geschichte.

Der Klub, der in den größten Spielen irgendwie unschlagbar erscheint, schlägt sich auf Strecke immer wieder selbst - zuletzt mangels Durchschlagskraft und Torgefahr bei Betis (0:0). Wenn es darum geht, die Konzentration über 38 Spieltage aufrechtzuerhalten, versagen die Blancos und ihre Trainer seit einer halben Ewigkeit, zumindest in aufeinanderfolgenden Jahren.

So droht auch Ancelotti - bei nun neun Punkten Rückstand auf das konstantere Barça - nach der Meisterschaft im ersten Jahr lediglich Zweiter zu werden. Vielleicht verteidigt er stattdessen einfach die Champions League. Das liegt den Königlichen ohnehin mehr.