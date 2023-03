Bravo zu stark: Real Madrid kommt nicht über ein Remis hinaus

Real Madrid hat im Meisterschaftsrennen Federn lassen. Die Königlichen trennten sich von mutig auftretenden Hausherren aus Sevilla torlos, allen voran Betis-Torhüter Bravo stand den Blancos im Weg.

VAR kassiert Benzema-Treffer zu Recht

Von Beginn an entwickelte sich ein flottes Spiel, in dem beide Teams den Weg nach vorne suchten. Die erste gute Chance hatten die Hausherren aus Sevilla, Ayoze Perez scheiterte an Courtois (9.). Fast schon im direkten Gegenzug erhielten die Blancos dann einen Freistoß, den Benzema in den Knick schoss - doch da Rüdiger in der Mauer mit der Hand am Ball war, schaltete der VAR sich ein und das Tor wurde zurückgenommen (13.).

Zurück ging auch das Tempo ein wenig, vor allem auf Seiten der Hausherren, die fortan defensiver agierten und auf Konter lauerten. Die Königlichen hatten mehr vom Spiel in der intensiven und offenen Partie, ihre Abschlüsse wurden jedoch stets geblockt. Zudem ging Fede Valverdes Distanzschuss aufs Tordach (32.), auch Vinicius Junior vergab (35.).

Courtois und Bravo kommen auf Betriebstemperatur

Direkt nach Wiederanpfiff ging es wieder heiß her, Aitor Ruibal zwang Courtois zu einer Parade (46.), auf der Gegenseite prüfte Benzema mit dem ersten offiziellen Schuss aufs Tor der Gäste am Abend Bravo und scheiterte am stark reagierenden Schlussmann (48.). Insgesamt blieb es beim intensiven Geschehen, Torchancen kamen nun hinzu: Allen voran Borja Iglesias hatte für die Hausherren eine gute, kam aber nicht am gut aufgelegten Courtois vorbei (53.).

Betis blieb dran, hatte aber Glück, als Rodrygo - neben Vazquez und Tchouameni einer von drei Neuen im Vergleich zum 0:1 im Clasico (Modric fehlte gelbgesperrt, Nacho und Carvajal saßen zuächst draußen) - freistehend vergab (61.). Ansonsten ging es wieder ruhiger zu, das Geschehen fand überwiegend zwischen den Strafräumen statt. Erst in Minute 75 hatte Joker Dani Ceballos wieder eine gute Gelegenheit, schoss aber vorbei.

Reals Rückstand auf Barcelona nun größer

In der Schlussphase stand erneut der ehemalige Barcelona-Torhüter Bravo im Fokus: Erst parierte er gegen Vinicius Junior (76.), dann fand auch Benzema per Kopf seinen Meister im Chilenen (77.). Trotz allem Druck fanden die Gäste kein Durchkommen mehr. Somit hat der amtierende Meister aktuell neun Punkte Rückstand auf den FC Barcelona.

Real Madrid empfängt am kommenden Samstag (14 Uhr) Espanyol Barcelona. Betis gastiert im Europa-League-Achtelfinale am Donnerstag (21 Uhr) bei ManUnited, das am Sonntag in Liverpool unterging. In La Liga ist das Team aus Sevilla als nächstes kommende Woche Sonntag (18.30 Uhr) in Villarreal zu Gast.