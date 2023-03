Als Nachfolger von Brady? Buccaneers verpflichten Mayfield

Baker Mayfield wird im kommenden Jahr für die Tampa Bay Buccaneers auflaufen. Dort soll er die Nachfolge von Tom Brady antreten.

Will in Tampa Bay die Nachfolge von Tom Brady antreten: Baker Mayfield. IMAGO/Icon Sportswire

Der erste Pick des NFL-Drafts 2018 hat ein neues Zuhause: Baker Mayfield wird im kommenden Jahr als Nachfolger des zurückgetretenen Tom Brady für die Tampa Bay Buccaneers auflaufen. Der inzwischen 27-jährige Quarterback unterzeichnete nach Informationen des NFL-Insiders Ian Rapoport einen Einjahresvertrag über 8,5 Millionen US-Dollar.

Nachdem Mayfield 2018 von den Cleveland Browns an erster Stelle ausgewählt worden war, führte er sein Team, das in der Saison vor seinem Draft ohne einen einzigen Sieg geblieben war, zu einer Bilanz von 7:8:1 und zählte zu den besten jungen Spielern der NFL.

Nach drei weiteren, meist enttäuschenden Spielzeiten in Ohio mit nur einer Play-off-Teilnahme verpflichteten die Browns vor der abgelaufenen Saison Skandal-Quarterback Deshaun Watson von den Houston Texans, weshalb für Mayfield kein Platz im Team blieb. Nach wochenlanger Unsicherheit verschiffte Cleveland Mayfield nach Carolina, doch auch dort verlor er nach einer Verletzung seinen Stammplatz.

Auch Trask schielt auf die Brady-Nachfolge

Einen Erfolg konnte der 27-Jährige dann aber in Los Angeles feiern, die Mayfield am Nikolaustag des vergangenen Jahres unter Vertrag nahmen. Weniger als 48 Stunden nach seiner Ankunft in der Hollywood-Stadt führte er die Rams nur Sekunden vor Ende des vierten Viertels über das gesamte Feld zum überraschenden Sieg über die Las Vegas Raiders. Es war sein einziger Sieg in Los Angeles, dennoch empfahl er sich in seinen vier Einsätzen mit soliden Leistungen als Ersatz des verletzten Matthew Stafford für neue Aufgaben.

Bei den Buccaneers, die nach dem Ausscheiden in der Wild-Card-Runde der vergangenen Play-offs den wohl endgültigen Rücktritt von Quarterback-Legende Tom Brady hinnehmen mussten, wird Mayfield nun erneut um einen Stammplatz kämpfen müssen. Denn auch Kyle Trask, Zweitrunden-Pick des NFL-Drafts 2021 und bisheriger Backup der Bucs, macht sich Hoffnungen auf die Rolle als Stamm-Quarterback. Ob es Mayfield gelingt, die Brady-Nachfolge beim Super-Bowl-Sieger von 2020 anzutreten, entscheidet sich in der Vorbereitung zur neuen Saison.