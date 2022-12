Mayfields märchenhaftes Blitz-Debüt: Rams schocken Raiders

#35: NFL Preview – Von „fetten Katzen” & Disneyland

Es geht ans Eingemachte! Wir haben bereits Woche 14 in der NFL vor der Brust. Bedeutet: Noch 5 Wochenenden – dann starten die Playoffs. Jetzt ist Crunch Time für die „fetten Katzen”. In der neuen Folge von „Icing the kicker”, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem kicker und der Footballerei, blicken Grille, Shuan, Jan und Kucze auf ambitionierte Teams, die sich eigentlich keinen Ausrutscher mehr leisten dürfen. Und sie schauen auf Brock Purdy, „Mr. Irrelevant” im vergangenen Draft, der als neuer Starting Quarterback nun das Ruder bei den San Francisco 49ers übernommen hat. Zusätzlich geht es um die Fragen, ob die Buffalo Bills nach dem Saison-Aus für Star-Verteidiger Von Miller ihren Super-Bowl-Traum nun begraben müssen, und, ob Quarterback Baker Mayfield, der jüngst zu den Rams gewechselt ist, eine ernsthafte Zukunft in Los Angeles hat. Die nächste Folge „Icing the kicker” gibt es bereits am kommenden Donnerstag. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire