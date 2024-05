Als Ausreißer über fast 140 Kilometer: Triumph für Alaphilippe

Der zweimalige Weltmeister Julian Alaphilippe hat sich nach einem fast 140 Kilometer langen Ausreißversuch beim Giro d'Italia mit dem ersten Saisonsieg eindrucksvoll zurückgemeldet.

Gleich fliegen beide Arme zum Jubel hoch: Julian Alaphilippe siegte in Fano. picture alliance / Roth / SCA

Der Franzose gewann am Donnerstag die zwölfte Etappe von Martinsicuro nach Fano im Alleingang vor Jhonatan Narvaez aus Ecuador, nachdem er den Großteil des 193 Kilometer langen Teilstücks mit dem Italiener Mirco Maestri an der Spitze gefahren war. Nach sechs Etappensiegen bei der Tour de France und einem Erfolg bei der Vuelta holte Alaphilippe nun auch erstmals einen Tagessieg bei der Italien-Rundfahrt.

Alaphilippe schüttelt am Ende auch Maestri ab

11,5 Kilometer vor Schluss setzte Alaphilippe den entscheidenden Angriff und schüttelte Mitausreißer Maestri ab, um schließlich seinen ersten Sieg seit dem 5. Juni 2023 zu holen. Für den 31-Jährigen ein Happy End, nachdem er im Winter sogar von seinem eigenen Teamchef Patrick Lefevere attackiert worden war, der ihm "zu viel Party, zu viel Alkohol" in der Vergangenheit vorgeworfen hatte.

Superstar Tadej Pogacar schaltete sich in den Kampf um den Tagessieg nicht ein. Der Slowene erreichte zusammen mit den restlichen Podiumsanwärtern mit etwas mehr als fünf Minuten Rückstand das Ziel. Damit liegt Pogacar weiter 2:40 Minuten vor dem Kolumbianer Daniel Felipe Martinez vom deutschen Bora-hansgrohe-Team. Gesamtdritter ist der frühere britische Tour-Champion Geraint Thomas mit einem Rückstand von 2:56 Minuten. Routinier Simon Geschke, der in den letzten Tagen seine Jagd auf das Bergtrikot forciert hatte, setzte sich dieses Mal nicht in Szene.

Flachetappe am Freitag

Am Freitag dürfen die Sprinter auf die fünfte Massenankunft des diesjährigen Giro hoffen. Das 13. Teilstück über 179 Kilometer von Riccione nach Cento verläuft über komplett flaches Terrain. Am Wochenende stehen dann das zweite Einzelzeitfahren und eine weitere Bergankunft auf dem Programm.

12. Etappe Martinsicuro/Italien - Fano/Italien (193,00 km):

1. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Soudal Quick-Step 4:07:44 Std.; 2. Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecuador) - Ineos Grenadiers + 31 Sek.; 3. Quinten Hermans (Belgien) - Alpecin-Deceuninck + 32; 4. Michael Valgren Andersen (Dänemark) - EF Education-EasyPost + 43; 5. Cristian Scaroni (Italien) - Astana Qazaqstan Team; 6. Matteo Trentin (Italien) - Tudor Pro Cycling Team + 1:30 Min.; 7. Simon Clarke (Australien) - Israel-Premier Tech; 8. Gijs Leemreize (Niederlande) - Team DSM - firmenich; 9. Mirco Maestri (Italien) - Team Polti; 10. Benjamin Thomas (Frankreich) - Cofidis ... 16. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 5:25; 29. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 47. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team + 7:16; 56. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 7:47; 60. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 109. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious + 11:59; 132. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 13:16; 150. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla + 14:59

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 12. Etappe:

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 45:22:35 Std.; 2. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Bora-hansgrohe + 2:40 Min.; 3. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 2:56; 4. Ben O'Connor (Australien) - AG2R La Mondiale + 3:39; 5. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious + 4:27; 6. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM - firmenich + 4:57; 7. Lorenzo Fortunato (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 5:19; 8. Filippo Zana (Italien) - Team Jayco AlUla + 5:23; 9. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team + 5:28; 10. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 5:52 ... 17. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 13:58; 26. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 30:07; 50. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team + 1:02:43 Std.; 51. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 1:03:13; 52. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 1:03:40; 106. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 2:06:22; 141. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla + 2:37:36; 149. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious + 2:42:45

Bergwertung, Stand nach der 12. Etappe

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 104 Pkt.; 2. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis 59; 3. Valentin Paret Peintre (Frankreich) - AG2R La Mondiale 55; 4. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Bora-hansgrohe 52; 5. Lilian Calmejane (Frankreich) - Intermarché-Wanty 32; 6. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM - firmenich 32; 7. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 22; 8. Andrea Piccolo (Italien) - EF Education-EasyPost 18; 9. Filippo Fiorelli (Italien) - Bardiani CSF 18; 10. Ben O'Connor (Australien) - AG2R La Mondiale 17; ... 15. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost 12

Sprintwertung, Stand nach der 12. Etappe

1. Jonathan Milan (Italien) - Lidl-Trek 229 Pkt.; 2. Kaden Groves (Australien) - Alpecin-Deceuninck 166; 3. Tim Merlier (Belgien) - Soudal Quick-Step 92; 4. Filippo Fiorelli (Italien) - Bardiani CSF 78; 5. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Soudal Quick-Step 74; 6. Andrea Pietrobon (Italien) - Team Polti 68; 7. Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecuador) - Ineos Grenadiers 63; 8. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 57; 9. Benjamin Thomas (Frankreich) - Cofidis 57; 10. Michael Valgren Andersen (Dänemark) - EF Education-EasyPost 52; ... 12. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious 45; 32. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe 24; 53. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost 13; 64. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis 8