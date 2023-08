Drei Scorerpunkte: Bellingham führt Real nach Rückstand zum Sieg

Real Madrid hat ein kniffliges Auswärtsspiel in Almeria nach frühem Rückstand für sich entschieden und sich im Saisonstart schadlos gehalten. Das hatten die Königlichen beim 3:1 vor allem Jude Bellingham zu verdanken.

Überragender Mann in Almeria: Jude Bellingham. AFP via Getty Images

Die Blancos hatten in Almeria früh die Kontrolle übernommen, sie waren allerdings noch früher in Rückstand geraten. Real ließ sich schon in der dritten Spielminute überrumpeln, ausgerechnet das Madrider Eigengewächs Arribas, von den Königlichen in diesem Sommer abgegeben, köpfte im Konter problemlos ein - und entschuldigte sich, anstatt zu jubeln.

Auf einen nicht untypischen Moment Madrider Unaufmerksamkeit folgte die angesprochene Spielkontrolle, garniert mit ein paar Chancen. Tchouameni köpfte nach einer Ecke aber nicht platziert genug (7.), Bellinghams Kopfball misslang ebenfalls (10.), Valverdes Versuch wurde geblockt (15.).

Kurz darauf klingelte es dann, Bellingham reagierte am Fünfer gedankenschnell und schoss platziert ein - kein Abseits, zweites Ligator (19.). Verdient. Rodrygo fehlten Zentimeter, um das Spiel zu drehen (27.), das Real kurz vor der Pause mehr und mehr entglitt.

Vor der Pause gerät Real ins Schwimmen

Baba fühlte bei Lunin mit einem strammen Fernschuss vor (34.), Ramazani durfte völlig frei auf Reals Ersatzkeeper köpfen (38.). Gegen Ramazani blockte wenig später Rüdiger (41.), in einer anderen Szene schoss er aus dem Rückraum knapp vorbei (45.+2).

In der sechsten Minute der Nachspielzeit schoss auf der Gegenseite auf einmal Kroos platziert ein, was zu diesem Zeitpunkt ziemlich schmeichelhaft gewesen wäre. Doch die vermeintliche Führung wurde wegen eines Fouls von Carvajal in der Entstehung zügig einkassiert.

Der zweite Abschnitt begann auf Augenhöhe, erst recht, weil beide Teams nun den Plan verfolgten, dass der Ballbesitz etwas ausgeglichener wird. Räume zum Kontern konnte Real aber zunächst nicht nutzen.

Bellingham gibt Kroos die Idee

In der 60. Minute war es schließlich ein Tiefenlauf von Bellingham, der Kroos auf den Plan rief. Weil Luis Maximiano im falschen Moment aus seinem Kasten eilte, konnte Bellingham problemlos einköpfen. Während Vinicius Junior und Rodrygo größtenteils unauffällig blieben, drehte der Ex-Dortmunder für Real das Spiel. Drittes Tor im zweiten Liga-Einsatz.

Die Partie war gedreht, aber noch nicht entschieden. In der 73. Minute änderte sich das - und erneut war Bellingham beteiligt. Valverdes Querpass schob er sofort zu Vinicius Junior weiter, der überlegt in den Knick traf. Auf der Gegenseite hatte kurz vorher Suarez vorbeigeköpft (71.), es war Almerias letzte gute Gelegenheit gewesen.

Noch in einer langen Nachspielzeit ließen stabilisierte Gäste aus Madrid nichts mehr anbrennen, auch das zweite Ligaspiel gewannen sie standesgemäß mit zwei Toren Vorsprung. Am kommenden Freitag (21.30 Uhr) tritt Real bei Celta in Vigo an.