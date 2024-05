All-NBA-Teams: James sichert sich nächsten Rekord

99 Sportjournalisten weltweit durften darüber entscheiden, wie die drei All-NBA-Teams aussehen. Zwei Spieler schafften es einstimmig in das First Team, drei feiern ihr Debüt - und Lebron James einen weiteren Rekord.

Während Nikola Jokic (re.) einstimmig in das First Team gewählt wurde, avancierte LeBron James mit seiner Third-Team-Nominierung zum ältesten All-NBA-Spieler aller Zeiten. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

In der Nacht zum Donnerstag hat die NBA die Ergebnisse der Wahl zu den All-NBA-Teams veröffentlicht. 99 Sportjournalisten weltweit durften ihre besten 15 Spieler der abgelaufenen Regular Season wählen - und waren sich bei zwei Spielern einig,

Sowohl MVP Nikola Jokic als auch Shai Gilgeous-Alexander erhielten jeweils alle 99 Stimmen für das All-NBA First Team. Für Jokic, Center der Denver Nuggets, ist es die vierte Berufung ins First Team. OKC-Guard Gilgeous-Alexander ist zum zweiten Mal unter den besten fünf Spielern der Saison.

Komplettiert werden die besten Fünf von Luka Doncic (Dallas Mavericks), der 98 Stimmen für das First Team und eine für das Second Team erhielt, sowie Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, 88-mal First Team, elfmal Second Team) und Jayson Tatum (Boston Celtics, 65-mal First Team, 34-mal Second Team). Für Doncic ist es bereits die fünfte Nominierung in die Top-5 in Folge, Antetokounmpo ist gar zum sechsten Mal in Serie dabei, Tatum im dritten Jahr in Folge.

Debüts für Brunson, Edwards und Haliburton - James nun der älteste

Im Second Team feiern die beiden Guards Jalen Brunson (New York Knicks) und Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) ihr All-NBA-Debüt. Außerdem schafften es Kevin Durant (Phoenix Suns, 11. All-NBA-Nominierung), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers, 6) und Anthony Davis (Los Angeles Lakers, 5) in das Second Team.

LeBron James hat derweil mit seiner Berufung in das All-NBA Third Team die lange Liste seiner persönlichen Rekorde weiter ausgebaut. Der 39-Jährige Forward der Los Angeles Lakers ist nun der älteste Spieler, der jemals in ein All-NBA-Team gewählt wurde. Zuvor teilte er sich diesen Rekord mit Kareem Abdul-Jabbar und Tim Duncan (jeweils 38). Insgesamt ist es bereits seine 20. Nominierung, mit der er seinen Vorsprung weiter ausbaut und damit nun bereits fünfmal häufiger unter den besten 15 stand als Abdul-Jabbar, Duncan und Kobe Bryant, die sich mit 15 Berufungen den zweiten Platz teilen.

Neben James hat es auch Stephen Curry wieder einmal geschafft. Der Guard der Golden State Warriors steht zum elften Mal in einem All-NBA-Team. Außerdem sammelten Domantas Sabonis (Sacramento Kings), Devin Booker (Phoenix Suns, beide zum zweiten Mal dabei) und All-NBA-Debütant Tyrese Haliburton von den Indiana Pacers genug Stimmen, um es in das Third Team zu schaffen.

Die All-NBA-Teams im Überblick

All-NBA First Team: Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics)

All-NBA Second Team: Jalen Brunson (New York Knicks), Anthony Edwards (Minnesotas Timberwolves), Kevin Durant (Phoenix Suns), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

All-NBA Third Team: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Domantas Sabonis (Sacramento Kings), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Devin Booker (Phoenix Suns)