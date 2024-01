Alexander-Arnold fehlt Liverpool "mehrere Wochen"

Der FC Liverpool muss vorerst ohne einen seiner Leistungsträger auskommen. Der Tabellenführer der Premier League gab eine Verletzung von Trent Alexander-Arnold bekannt.

Es läuft aktuell beim FC Liverpool. In der Premier League haben sich die Reds an der Tabellenspitze inzwischen auf drei Punkte abgesetzt, ihre starke Form konnten sie auch in den FA Cup mitnehmen.

Der 2:0-Sieg bei Vizemeister Arsenal im wichtigsten englischen Pokalwettbewerb ist den LFC am Sonntag aber teuer zu stehen gekommen. Beim hochklassigen Duell in London hat sich Liverpools Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold verletzt, wie der 19-malige englische Meister am Dienstag bekanntgab.

Schon neun Vorlagen

Jürgen Klopps Trainer-Assistent Pepijn Lijnders bestätigte, dass der 25 Jahre alte Leistungsträger "mehrere Wochen" ausfallen wird. Eine Knieverletzung, im Gastspiel bei Arsenal erlitten, ist der Grund - Lijnders bezeichnete sie als "kleinen Riss im Außenband".

Podcast Wer war der Mensch Franz Beckenbauer? (mit Carlo Wild) Franz Beckenbauer starb am 7. Januar 2024 mit 78 Jahren. Der langjährige kicker-Chefreporter Karlheinz Wild erinnert sich an viele Begegnungen mit dem Kaiser und erzählt, was den Menschen Franz Beckenbauer ausgemacht hat. alle Folgen

Auch wenn sich die Kritik an seinen Defensivleistungen weiterhin hält, spielt "TAA" 2023/24 wieder eine starke Saison. Bei eigenem Ballbesitz rückt der spielstarke Rechtsverteidiger regelmäßig ins Mittelfeld vor, bereitete in 25 Pflichtspielen in dieser Spielzeit bereits neun Tore vor (zwei eigene Treffer).

Definitiv verpassen wird das Liverpooler Eigengewächs das Ligapokal-Halbfinal-Hinspiel gegen Fulham an der Anfield Road am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker). Im Januar trifft der LFC in der Liga außerdem noch auf Bournemouth (A) und Chelsea (H), ehe es am 4. Februar erneut zum FC Arsenal geht. Am 24. Januar steigt zudem das Ligapokal-Halbfinal-Rückspiel bei Fulham.

Im Zuge der Alexander-Arnold-Meldung gaben die Reds auch andere Updates bekannt. Virgil van Dijk, der das Arsenal-Spiel noch verpasst hat, steht für das Hinspiel gegen Fulham zur Verfügung. Dominik Szoboszlai trainiert wieder auf dem Platz, was für den Januar auch noch bei Andy Robertson und Kostas Tsimikas erwartet wird. Bei Thiago und Stefan Bajcetic nicht.