Alemannia Aachen: Aufstieg wird 2023/24 zum Ziel

In der Regionalliga West stellt Traditionsverein Alemannia Aachen nicht nur die meisten Zuschauer, sondern mischt auch sportlich erfolgreich mit. Dass Liga 3 ins Visier genommen wird, ist kein Geheimnis. Nur: An einen Aufstieg schon in dieser Spielzeit glaubt Trainer Helge Hohl nicht so recht.

Der Start ins neue Jahr hat es in sich für Alemannia Aachen. "Nach den Spielen gegen Düsseldorf und - vor allem - gegen Münster und Wuppertal wissen wir, wohin die Reise geht", sagt Aachens Trainer Helge Hohl mit Blick auf die anstehenden Aufgaben. Die erste davon wartet bereits am Freitagabend auf die Schwarz-Gelben im Nachholspiel gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf. Mit einem Sieg könnte die Alemannia mit der Reserve von Borussia Mönchengladbach auf Tabellenplatz 2 gleichziehen. Und nichts anderes als einen Sieg strebt Hohl an - als Ziel für die restlichen 15 Spiele gibt er schließlich an: "Wir wollen das Maximale herausholen."

Von einem möglichen Aufstieg redet am Tivoli allerdings (noch) niemand - zu weit scheinen die Preußen aus Münster schon enteilt zu sein. Elf Punkte liegen sie vor den Aachenern. Hohl denkt eher schon an die kommende Saison, wenn der Aufstieg tatsächlich ins Visier genommen werden soll. "Wir wollen die Euphorie aufrechterhalten und die Fans begeistern", sagt Hohl, um so den Schwung mitzunehmen in die Spielzeit 2023/24.

Acht Tage in Belek

Reichlich Schwung nehmen die Alemannen schon aus dem Trainingslager in der Türkei mit ins Spiel gegen Düsseldorf. Denn die acht Tage in Belek, die die Aachener auf Einladung eines Sponsors dort verbringen durften, habe man genutzt, um an taktischen Abläufen und an der Integration zweier Neuzugänge zu arbeiten. In der Winterpause hat die Alemannia zum einen Benjamin Hemcke von Viktoria Köln ausgeliehen und zum anderen den zuletzt vereinslosen Ulrich Bapoh verpflichtet. "Hemcke hat unheimlich viel Potenzial", sagt Hohl über den 19-Jährigen. Im Trainingslager habe er in der Offensive bereits gute Leitungen gezeigt, "in der Defensive kann er sich noch steigern".

Dem 23-jährigen Bapoh, der bis zum Sommer beim Drittligisten VfL Osnabrück unter Vertrag stand, habe man derweil den Trainingsrückstand noch angemerkt, sagt sein Trainer. Ob er gegen Fortuna Düsseldorf II schon spielen könne, sei offen.