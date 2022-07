Til trifft dreifach beim Debüt: PSV gewinnt niederländischen Supercup gegen Ajax

Der niederländische Supercup entwickelte sich parallel zum deutschen zwischen Leipzig und Bayern (3:5) ebenfalls zum Torfestival. Auf beiden Seiten sorgten die Neuzugänge für Tore, Eindhovens Til erzielte gar drei Treffer.

Der neue Ajax-Trainer Alfred Schreuder schickte bei seinem Pflichtspieldebüt zwei Neuzugänge von Anfang an auf den Rasen: Bergwijn kam über die linke Außenbahn, Wijndal verteidigte direkt dahinter. Auch Ruud van Nistelrooy ist bei Eindhoven neu im Amt und setzte direkt auf mehrere Neuzugänge: Im Tor stand Benitez, in der Offensive begannen Bakayoko, Til und de Jong.

Und die Neuen standen von Anfang im Mittelpunkt. Nach 15 Minuten eröffnete Bergwijn die Saison für den niederländischen Meister, als er aus zehn Metern mit feinem Fuß in den Winkel traf. Doch auch beim Pokalsieger wusste sich ein Neuzugang direkt gut einzubringen: Nach einer Flanke von Gakpo kam Til im Duell mit Wijndal mit dem Kopf an den Ball und traf zum Ausgleich (32.).

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte drehte die PSV mit einer nahezu baugleichen Szene die Partie: Gakpo flankte, Til köpfte - und Ajax-Keeper Gorter lud den Gegner mit einem Ausflug an den Elfmeterpunkt ein (45.+1).

Eindhovener Doppelschlag kontert Ajax-Ausgleich

In der zweiten Hälfte belauerten sich beide Teams erst, doch dann kamen sie in Torlaune. Erst erreichte Ajax durch Antony den Ausgleich - mit Linksverteidiger Wijndal war erneut ein Neuzugang beteiligt (54.). Zehn Minuten später stellte PSV durch Gakpos Abstauber nach Gorters Fehler den alten Abstand wieder her (65.), dann schnürte Til mit einem abgefälschten Schuss den Dreierpack bei seinem Pflichtspieldebüt für PSV (69.).

Ajax gab dennoch nicht auf und kam durch Kudus postwendend zurück; der Mittelfeldspieler traf sehenswert von der Strafraumkante (72.). Statt aber weiter auf den Ausgleich zu drücken, hatte PSV durch Veerman die Chance zur Vorentscheidung, scheiterte aber an der Latte (89.). In der Nachspielzeit, die wegen einer Roten Karte für Bassey nach einem harten Foul an Saibari und der damit verbundenen Verletzungsunterbrechung samt Videobeweis neun Minuten betrug, klappte es dann aber doch. Der eingewechselte Simons, ebenfalls neu bei den Eindhovenern, traf nach einem Doppelpass zur Entscheidung.

Für den amtierenden Meister Ajax steht am Sonntag ein Test gegen Almere City an, bevor es am 6. August zum Ligastart zu Fortuna Sittard (16 Uhr) geht. Die PSV als amtierender Pokalsieger spielt bereits am Dienstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) im Hinspiel in der Champions-League-Qualifikation gegen die AS Monaco, am ersten Spieltag in der Liga wartet das Duell mit dem FC Emmen (Samstag, 20 Uhr).