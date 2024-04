Ajax Amsterdam und die "Prügel für die Ewigkeit"

Der Auftritt in Rotterdam wurde für Ajax Amsterdam zu einem Offenbarungseid, die Presse ließ nach dem 0:6 kein gutes Haar am Rekordmeister. Auch Trainer John van 't Schip sprach Klartext.

Wenn die Köpfe tief hängen: John van 't Schip und Steven Bergwijn. ANP via Getty Images

Ganz so schlimm wie es De Telegraaf schrieb, ist es zwar nicht um Ajax Amsterdam bestellt. Dass es von der niederländischen Zeitung dennoch als Abstiegskandidat eingestuft wurde, ist aber schon recht vielsagend. Ajax ist Tabellensechster.

Grund ist die Schmach im "Klassieker" bei Feyenoord. Schon zur Pause lag Ajax mit 0:3 hinten, am Ende hieß es 0:6. Ein Blick auf die Torschussstatistik verrät, dass der 36-malige Meister damit noch gut bedient war - sie lautete 1:30.

Und so überschlugen sich die niederländischen Medien geradezu mit Kritik. Die Tageszeitung AD schrieb von einem "Katz-und-Maus-Spiel" und "Prügel für die Ewigkeit". Die Rundfunkanstalt NOS urteilte, "die Spieler von Ajax gingen in De Kuip wie die Lämmer zur Schlachtbank".

Das waren Männer gegen Jungs - oder sogar Schulkinder John van't Schip

Bedient war auch Trainer John van 't Schip. Der 60-Jährige hatte Ajax im Oktober 2023 übernommen, damals schwebte das Team nach fünf Punkten aus den ersten acht Spielen tatsächlich in Abstiegsgefahr, war sogar Tabellenletzter. Es war das erste Mal überhaupt in der Vereinsgeschichte.

Eine einzigartige Niederlage

Van't Schip brachte das Schiff wieder auf Kurs, der Sonntag war dann aber ein Rückfall in alte und längst überwunden geglaubte Zeiten. Verständnis brachte der Coach keines auf. "Das waren Männer gegen Jungs - oder sogar Schulkinder", sagte ein erboster van't Schip, der Ende März bereits seinen Rückzug zur neuen Saison als Trainer angekündigt hatte.

Laut Datendienstleiter Opta war es das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass Ajax ein offizielles Spiel mit sechs Toren Unterschied verlor. Für Amsterdam war es zudem die zweite bittere Pleite gegen den Erzrivalen in dieser Saison. Schon in der Hinrunde hatte Ajax im eigenen Stadion mit 0:4 verloren, die Partie war aufgrund von Randalen der Heimfans abgebrochen und einige Tage später fortgesetzt worden.

