Ajax-Abwehr fällt komplett auseinander: Feyenoord sendet Zeichen an PSV

Feyenoord Rotterdam feierte am Sonntagnachmittag im "Klassieker" einen hochverdienten 6:0-Kantersieg gegen Ajax Amsterdam - und sendete damit ein Zeichen an Spitzenreiter PSV Eindhoven.

Es war das achte ungeschlagene Pflichtspiel in Folge und eines, mit dem Feyenoord in den Niederlanden ein Statement setzte. Mit dem überdeutlichen 6:0 im "Klassieker" gegen Ajax sendete der amtierende Titelträger der Eredivisie ein Zeichen an Spitzenreiter Eindhoven, dass er das Meisterschaftsrennen noch nicht aufgegeben hat.

Es dauerte bis zur 34. Minute, ehe Igor Paixao den Bann im vollbesetzten De Kuip brach - damit aber löste der Brasilianer den Knoten so richtig: Nach hohem Ballgewinn von Minteh stellte der 23-jährige Südamerikaner mit einem feinen Touch auf 1:0.

Nur eine Minute später brach Nieuwkoop zur Grundlinie durch und bediente den vorherigen Vorbereiter Minteh, der das 2:0 besorgte (35.). Vor der Pause verteidigte Ajax eine Ecke extrem unsauber, per Fallrückzieher legte Torjäger Gimenez unfreiwillig auf Hancko, der mit Hilfe des linken Innenpfostens einköpfte (45.+2).

30:1 Torschüsse für den Favoriten

Ajax-Coach John van't Schip wechselte doppelt, doch einen Effekt zeigte das nicht. Nur elf Minuten nach Wiederanpfiff klingelte es stattdessen im Tor von Rulli, der den verletzten Ex-Frankfurter Ramaj vertrat: Erneut war es Minteh, der alle Freiheiten hatte und den Ball genau ins linke Eck schlenzte (56.). Nach einer guten Stunde stellte Timber gar auf 5:0, weil Joker van den Boomen die Kugel vor dem Strafraum fahrlässig verlor und dann nicht hinterherkam (62.).

Nach einer guten Stunde war es der Dosenöffner, der den Deckel endgültig draufmachte: Weil die komplett auseinanderfallende Ajax-Abwehr wie ein Hühnerhaufen im eigenen Sechzehner agierte, konnte Igor Paixao den Ball zum 6:0-Endstand unter die Latte donnern (66.). Anschließend hatte Feyenood, das 30:1 Torschüsse (!) vorzuweisen hatte, aber Erbarmen mit dem niederländischen Rekordmeister.

Feyenoord trifft nun am 14. April auf Fortuna Sittard, ehe am 21. April das niederländischen Pokal-Finale gegen NEC Nijmegen ansteht. Ajax, das sich wird schütteln müssen, bekommt es ebenfalls am 14. April zu Hause mit Twente Enschede zu tun.