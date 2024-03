Ajax-Coach van't Schip kündigt Rückzug an

Ajax Amsterdam muss sich für die kommende Spielzeit nach einem neuen Cheftrainer umsehen. John van't Schip gab seinen Rückzug zum Saisonende bekannt.

Van't Schip verkündete vor dem Gastspiel beim PEC Zwolle am Sonntag, dass er in der kommenden Saison nicht mehr für das Amt als Cheftrainer zur Verfügung stehen werde.

Erst im vergangenen Oktober hatte van't Schip den Trainerposten übernommen. Der tiefgefallene Traditionsklub stand damals auf dem letzten Tabellenrang. Unter der Anleitung des Europameisters von 1988 arbeitete sich Ajax bis auf den fünften Platz vor und hat inzwischen wieder Chancen auf die Europapokal-Teilnahme - blamierte sich allerdings im Pokal bei Viertligist Hercules (2:3) und schied im Achtelfinale der Conference League gegen Aston Villa aus (0:0, 0:4).

Der niederländische Rekordmeister weit weg von Kontinuität. Seit der erfolgreichen Ära Erik ten Hags (bis Juni 2022) haben sich mit Alfred Schreuder, Johnny Heitinga, Maurice Steijn, Interimscoach Hedwiges Maduro und van't Schip fünf Coaches an der Seitenlinie versucht. Wer einen weiteren Neuanfang ab Sommer bewerkstelligen soll, steht noch nicht fest.

Dagegen zeichnet sich ab, dass van't Schip dem Klub erhalten bleiben wird. Der Ex-Profi, der für Ajax zu aktiver Zeit über 340 Pflichtspiele bestritten hat, will nach Absprache mit der Vereinsführung eine andere Funktion einnehmen - eine solche hatte er in Amsterdam bereits mehrmals inne. Ende der 1990er Jahre war er erst als Jugendcoach aktiv, später auch als Co- und Interimstrainer.

Als Coach verdingte er sich außerdem bei Twente Enschede, PEC Zwolle, bei der niederländischen Nationalmannschaft (als Assistent von Marco van Basten) und in Australien bei Melbourne. Zuletzt war er von Juli 2019 bis Dezember 2021 Nationaltrainer Griechenlands.