"Absolut ärgerlich": Bayreuth nach Foul im Testspiel wochenlang ohne Eder

Nach einer MRT-Untersuchung steht die Ausfalldauer bei Bayreuths Defensivmann Steffen Eder fest. Am Samstag testet die "Altstadt" beim SV Darmstadt 98.

Steffen Eder fällt nach einem Foul in einem Testspiel länger aus. picture alliance / foto2press

Beim 4:0-Testspielsieg im Rahmen des Bayreuther Trainingslagers gegen den FC Einheit Rudolstadt war Steffen Eder in der ersten Spielhälfte gefoult worden. Nach einer MRT-Untersuchung stand am Donnerstagabend die Diagnose fest. Der Abwehrspieler wird drei bis sechs Wochen ausfallen - und hatte dabei noch "Glück im Unglück", wie die Oberfranken melden.

Zwei Bänder sind im rechten Fußgelenk gerissen, dafür blieb die Syndesmose "einigermaßen unbeschadet", wie es heißt. "So etwas ist natürlich absolut ärgerlich", sagte Trainer Thomas Kleine, "aus einem Trainingslager willst du ohne Verletzungen rauskommen." Zumal Eder zuletzt in guter Form war. "Aber das gehört dazu", so Kleine, "er wird schnell zurückkommen."

Bayreuth am Böllenfalltor

Für das nächste Testspiel der SpVgg wird es natürlich nicht reichen, am Samstag (13 Uhr) spielt der Drittliga-Neuling beim Zweitliga-Topteam Darmstadt 98. Die beiden Trainer Kleine und Torsten Lieberknecht hatten den Vergleich vereinbart, der für die Lilien zugleich die Generalprobe vor dem Saisonstart ist.

"Wir wollen dort natürlich einen guten Test abliefern", so Kleine vor dem Spiel, das über zweimal 60 Minuten ausgetragen wird. Personell steht ihm Cemal Kaymaz nach überstandener Verletzung wieder zur Verfügung. Noch zu früh kommt ein Einsatz für Marcel Götz nach dessen Schulteroperation.

Ebenfalls noch nicht dabei ist neben Martin Thomann (Reha) Offensivmann Stefan Maderer, der am Rande des Testspiels gegen Rudolstadt (4:0, Tore: Ziereis, Nollenberger, Hemmerich, Scheder), erstmals nach überstandener Krankheit als Zuschauer anwesend war.