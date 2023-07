Abschied nach zwölf Jahren: De Gea verlässt Manchester United

David de Gea und Manchester United gehen nach zwölf gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Verein und Spieler bestätigten am Samstag den Abgang von den Red Devils.

"Jedes Mal, wenn ich dieses Trikot angezogen habe, war ich unglaublich stolz, die Mannschaft anzuführen, diese Institution, den größten Verein der Welt, zu repräsentieren - eine Ehre, die nur wenigen glücklichen Fußballern zuteil wird", lauten die Abschiedsworte von David de Gea, der am Samstagnachmittag über die Sozialen Medien seinen Abschied von Manchester United bekanntgab.

"Es war eine unvergessliche und erfolgreiche Zeit, seit ich hierher gekommen bin. Als ich Madrid als junger Mann verließ, hätte ich nicht gedacht, dass wir das erreichen würden, was wir gemeinsam erreicht haben", so der spanische Schlussmann weiter.

Letzter Spieler aus Uniteds letztem Meisterkader

Im Juli 2011 hatte de Gea seinen Heimatklub Atletico Madrid für eine Ablöse von rund 25 Millionen Euro gen Manchester verlassen - er folgte dem Ruf des großen Trainers Sir Alex Ferguson. Bei den Red Devils stieg der Spanier bereits in seiner Debütsaison zur unangefochtenen Nummer eins auf, absolvierte letztlich insgesamt 545 Spiele für den englischen Rekordmeister - Bestwert für einen Spieler, der nicht aus Großbritannien stammt.

Unter Erik ten Hag, dem aktuellen Coach des Tabellendritten der vergangenen Premier-League-Spielzeit, kam der Schlussmann 58-mal zum Einsatz und blieb dabei 25-mal ohne Gegentor, womit de Gea Uniteds Torhüterlegende Peter Schmeichel als Rekordhalter in Bezug auf die meisten Weißen Westen in einer Saison ablöste. "Es erfordert große Qualität und Charakter, um das Niveau zu erreichen, auch nur ein Spiel für Manchester United zu spielen. Wenn man das in zwölf Jahren 545-mal schafft, ist das eine besondere Leistung - vor allem auf der Torwartposition, wo man bei jedem Spiel im Rampenlicht steht", wird ten Hag in der Vereinsmittelung zitiert.

Nach zwölf Jahren, in denen de Gea mit ManUnited je einmal die Premier League (2012/13), die Europa League (2016/17), den FA-Cup (2016/17), dazu dreimal den englischen Supercup und jüngst zum zweiten Mal nach 2017 den Ligapokal gewinnen konnte, trennen sich die Wege in diesem Sommer nun. Damit verlässt auch der letzte hinterbliebene Spieler aus Uniteds letztem Meisterkader von 2013 den Verein.

De Geas Zukunft offen - Onana soll folgen

Sir Alex Ferguson (li.) hatte Torhüter David de Gea einst von Atletico Madrid zu Manchester United gelotst. imago images/PA Images

Zum Ende seines gültigen Arbeitspapiers kam es laut englischen Medien in den vergangenen Wochen zu einem Hin und Her zwecks einer möglichen Verlängerung. ManUnited hatte de Gea demzufolge ein unterschriftreifes Angebot unterbreitet, dieses dann aber nochmals zurückgezogen und in überarbeiteter Form inklusive einer massiven Gehaltskürzung erneut präsentiert. Wohin es den 32-Jährigen nun zieht, steht derweil bis dato nicht fest. Zuletzt wurde de Gea mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Die Red Devils hingegen scheinen ihre zukünftige Wunschlösung für die Torhüter-Position bereits gefunden zu haben: Inter Mailands André Onana, der erst im vergangenen Sommer von Ajax Amsterdam in die Serie A gekommen war und überzeugt hatte, steht ganz oben auf der Liste des 20-maligen englischen Meisters. Die Wiedervereinigung ten Hags mit seinem ehemaligen Schützling aus Ajax-Zeiten soll kurz bevorstehen.