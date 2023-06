Neuer Premier-League-Spielplan: Chelsea gegen Liverpool zum Auftakt

Die Premier League hat am Donnerstag den Spielplan für die Saison 2023/24 veröffentlicht. Meister Manchester City eröffnet die neue Spielzeit am 11. August auswärts bei Aufsteiger Burnley. Der Kracher zum Auftakt heißt Chelsea gegen Liverpool.

Die Siegesparade von Triple-Sieger Manchester City ist kaum vorbei, da veröffentlicht die Premier League am Donnerstagmorgen auch schon den Spielplan für die neue Saison 2023/24. Und die eröffnet das Team von Trainer Pep Guardiola am Freitagabend, 11. August, mit einem Auswärtsspiel in Burnley. Der Aufsteiger wird vom früheren City-Kapitän Vincent Kompany trainiert, der in elf Jahren 321 Premiere-League-Spiele im City-Trikot bestritt und viermal Meister wurde.

Der FC Arsenal, der in der zurückliegenden Saison lange an der Spitze gelegen hatte, startet am Samstagmittag (12. August, 13.30 Uhr MESZ) mit einem Heimspiel gegen Nottingham Forest in die neue Spielzeit. Der Block von fünf Nachmittagsspielen (Anstoß 16 Uhr) enthält unter anderem den Premier-League-Einstand von Neuling Luton Town bei Europa-League-Teilnehmer Brighton & Hove Albion.

Postecoglou und Pochettino debütieren

Am Sonntag (13. August) stehen am 1. Spieltag zwei Trainerdebüts im Fokus. Bei Tottenhams Gastspiel beim FC Brentford (15 Uhr) sitzt erstmals Ange Postecoglou auf der Bank, den die Spurs vom schottischen Meister Celtic losgeeist haben. Den FC Chelsea soll Mauricio Pochettino nach völlig verkorkster Vorsaison (Platz 12) wieder in die Spur bringen. Zum Start wartet allerdings eine sehr schwere Aufgabe: Jürgen Klopp und der FC Liverpool, nach Rang 5 in der vergangenen Saison selbst auf Wiedergutmachung aus, gastieren ab 17.30 Uhr an der Stamford Bridge.

Rekordmeister Manchester United startet am Montagabend (21 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers in die zweite Saison unter Trainer Erik ten Hag.

