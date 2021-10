Absage in Arnstadt: Rot-Weiß Erfurt kann nur langsam hochfahren

Corona hat den FC Rot-Weiß Erfurt jäh aus seinem erfolgreichen Lauf gerissen. Jetzt steigen die Thüringer so langsam wieder in den Trainingsbetrieb ein, für das Wochenende reicht das noch nicht. Die Partie beim SV 09 Arnstadt wurde abgesagt.

Das für Samstag geplante Oberliga-Spiel des FC Rot-Weiß Erfurt beim Aufsteiger SV 09 Arnstadt muss ausfallen. Zwar steigen nach der zweiwöchigen Corona-Pause die ersten Erfurter Spieler in den Trainingsbetrieb ein, aber für Oberliga-Fußball fehlt noch ein ganzes Stück an Leistungsfähigkeit, und sowieso kehren einige Spieler erst in den nächsten Tagen zurück auf den Platz. Rot-Weiß drückt es auf seiner Internetseite so aus: "Die Mannschaft ist nach der coronabedingten Trainingspause noch nicht wieder voll belastbar."

Platz eins in der Liga hat in der Zwischenzeit der VFC Plauen übernommen. Mit den Nachholspielen in der Hinterhand kann Erfurt aber natürlich das aus seiner Sicht schiefe Bild wieder geraderücken. Doch ob das mit der Zusatzbelastung der einen oder anderen englischen Woche auch gelingt? Investor Franz Gerber hat deswegen erst Anfang der Woche einige Bedenken geäußert.

Auch Trainer Goran Miscevic teilt auf der RWE-Homepage diese Bedenken: "Die Situation ist für alle Beteiligten nicht einfach, aber wir werden noch enger zusammenrücken und alles tun, um unsere tolle sportliche Serie auszubauen." Miscevic versucht, aus der aktuellen Situation auch positive Aspekte herauszuziehen: "Erstmal sind wir froh, dass es den betroffenen Spielern den Umständen entsprechend gut geht. Darüber hinaus sind wir aber auch froh, dass unser Hygienekonzept, das natürlich regelmäßige Tests beinhaltet, hier gegriffen hat und alle anderen Teammitglieder negativ getestet wurden."

In Arnstadt nimmt man die Absage mit Bedauern auf, nach vier sieglosen Ligaspielen hätte ein Überraschungs-Coup gegen den Aufstiegsfavoriten neue Kräfte freisetzen können. Ganz zu schweigen von der großen Kulisse und den damit verbundenen Einnahmen, die ein solches Highlight zu bester Fußballzeit am Samstagnachmittag mit sich gebracht hätte.