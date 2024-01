Abenteuer in der Wüste beendet: Henderson wechselt zu Ajax

Das ging schnell. Nach nur einem halben Jahr verlässt Jordan Henderson Saudi-Arabien und schließt sich Ajax Amsterdam an.

Erst im Sommer war Jordan Henderson trotz viel Kritik nach Saudi-Arabien zu Al-Ettifaq gewechselt, 14 Millionen hatte der Klub an den FC Liverpool überwiesen.

Der frühere Reds-Kapitän hat aber offenbar schon genug von der Wüste. Unter anderem soll er Berichten zufolge mit dem Spielniveau in der Saudi Professional League nicht zufrieden gewesen sein. Nur 17 Einsätze (kein Tor, vier Vorlagen) bestritt er in der mit vielen Stars gespickten Liga. Das Team von Trainer Steven Gerrard liegt derzeit auf dem achten Tabellenplatz.

Wie eilig es Henderson hatte, beweist auch die Tatsache, dass er auf viel Geld verzichtet. Für die Auflösung seines bis 2026 laufenden Vertrages soll er dem Vernehmen nach pro Jahr auf 20 Millionen Euro netto verzichten. Zuletzt hatte es auch Spekulationen über einen Abschied von Karim Benzema gegeben, der ehemalige Real-Star durfte nicht mit ins Trainingslager seines Klubs Al-Ittihad.

Mit der Europa-Rückkehr will sich Henderson, der bei Ajax die Rückennummer 6 erhält, auch weiterhin für die EM 2024 empfehlen, wobei der 33-Jährige auch während seiner Zeit bei Al-Ettifaq für sämtliche Länderspiele der Three Lions nominiert worden war. Sich bei Ajax ins Rampenlicht zu spielen, ist in dieser Saison allerdings kein Leichtes. Die Niederländer befanden sich zwischenzeitlich sogar in Abstiegsgefahr, seit der Übernahme von John van't Schip geht es allerdings bergauf. Seit dessen Übernahme stehen in der Liga sieben Siege und zwei Remis zu Buche, aktuell liegt Amsterdam auf dem fünften Tabellenplatz. Im Pokal blamierte sich Ajax allerdings Ende Dezember bei Viertligist USV Hercules.

Henderson soll auch den jungen Spielern helfen

Beim Champions-League-Sieger von 1995 unterschrieb Henderson einen Vertrag bis 30. Juni 2026. "Wir wollten einen erfahrenen Mittfeldspieler mit Führungsqualitäten. Aufgrund einiger Verletzungen im Team haben wir jemanden gesucht, der uns sofort weiterhelfen kann. Jordan Henderson ist genau so ein Spieler", freut sich van't Schip auf den neuen Mann.

Sein Debüt könnte Henderson bereits am kommenden Sonntag geben, wenn Ajax zuhause gegen Waalwijk antritt. International ist sein neuer Klub noch vertreten. Nach dem "Abstieg" aus der Europa League geht es am 15. und 22. Februar in der Conference Leagie gegen den norwegischen Klub FK Bodö/Glimt. "Auf und neben dem Platz ist ein Spieler seines Kalibers wichtig für unsere vielen jungen Spieler", so der Coach weiter. "Ich bin glücklich, dass er hier ist und ich denke, das ist sehr gut für unseren Verein."