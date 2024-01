Benzema darf nicht mit ins Trainingslager von Al-Ittihad

Wirbel um Karim Benzema. Der Angreifer kehrte nicht rechtzeitig zu seinem Verein Al-Ittihad zurück und wurde für das Kurz-Trainingslager gestrichen. Bahnt sich eine Europa-Rückkehr an?

Karim Benzema sorgt in Saudi-Arabien für Schlagzeilen, allerdings für keine positiven. Auf dem Platz hat er die Erwartungen nicht erfüllen können, der amtierende Meister Al-Ittihad liegt weit abgeschlagen nur auf Rang sieben. Nach dem 2:5 gegen Al-Nassr am 26. Dezember kochte die Kritik richtig hoch. Während Cristiano Ronaldo für Al-Nassr zwei Tore gelangen, ging Benzema leer aus. Die Reaktion? Der Franzose sperrte kurzerhand seinen Instagram-Account mit Millionen Followern. Für Al-Ittihad war es die dritte Niederlage in Folge.

Nun macht Benzema wieder von sich reden. Nach Marca-Informationen ist er nicht zum Vorbereitungsauftakt am vergangenen Freitag in Jeddah erschienen. Es ist offenbar nicht die erste Verfehlung des Franzosen, schon vor Jahreswechsel soll er drei Trainingseinheiten geschwänzt haben. Trainer Marcelo Gallardo strich ihn nun für das am Montag beginnende Kurztrainingslager in Dubai. Die nächste Partie für Al-Ittihad steht wegen des Asien-Cups erst wieder am 4. Februar im King's Cup bei Al-Faisaly an.

Benzemas Erklärung überzeugt den Klub nicht

Benzema befindet sich derzeit im Urlaub auf Mauritius. Seiner Erklärung am Sonntag, dass ein Wirbelsturm seine Abreise verhindert habe, schenkt man bei Al-Ittihad offenbar keinen Glauben. Die Saudis beharren darauf, dass der Auftakt am Freitag war und nicht heute oder morgen.

Bleibt die Frage, ob Benzema unter den gegebenen Umständen seinen Vertrag bis 2026 erfüllen wird. Der Angreifer war im Sommer nach 14 Jahren bei Real Madrid in die Wüste gewechselt und soll dort ein fürstliches Jahresgehalt von 50 Millionen Euro einstreichen.

In diversen Medien wird dennoch über ein frühzeitiges Ende des Vertrags spekuliert. In Frankreich soll Paris St. Germain Interesse bekundet haben, auch eine Rückkehr zu Real Madrid wird bereits ins Spiel gebracht.