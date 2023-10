Terzic über Can: "So einen Schmerz hat er noch nie gespürt"

Borussia Dortmund hat am Mittwochabend seinen ersten Champions-League-Sieg in dieser Saison eingefahren, beim 1:0 in Newcastle aber Kapitän Emre Can verloren.

Schon vor dem Spiel hatte Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic sein Mittelfeld notgedrungen umbauen müssen, weil bei Julian Brandt (muskuläre Probleme nach Schlag auf die Wade) nach dem abgebrochenen Abschlusstraining am Dienstag kein Risiko eingegangen wurde. Der Torschütze aus dem Bremen-Spiel fehlte komplett im Kader.

Terzic baute in seiner Mittelfeldreihe auf den späteren Torschützen Felix Nmecha, Kapitän Emre Can und Marcel Sabitzer. Letzterer stand das erste Mal seit sechs Wochen wieder in der Anfangsformation des BVB. Schon vor der Pause aber sollte das neue Gespann aufgelöst werden.

Denn plötzlich saß Can auf dem Rasen und hielt sich den Bereich oberhalb des rechten Knies. Der 43-malige deutsche Nationalspieler (ein Tor) hatte einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen, der ihm offenbar große Schmerzen bereitete. Can kam kurz noch einmal aufs Feld zurück, doch Coach Terzic wies ihn lautstark darauf hin, sich doch auf den Boden zu setzen.

Terzic sieht Özcan "herausragend gut"

Gestützt von zwei Betreuern verließ Can schließlich das Feld, dabei schüttelte Dortmunds Kapitän immer wieder den Kopf. In seinen 43 Minuten Einsatzzeit hatte er 26 Ballkontakte, 76 Prozent seiner Pässe kamen an, den einen Zweikampf, den er führte, gewann er. Für Can kam Salih Özcan ins Spiel.

"Er hat einen Schlag abbekommen, im traditionellen Sinne einen Pferdekuss", erklärte Terzic nach der Partie bei DAZN und fügte an: "Aber er hat gesagt, dass er so einen Schmerz noch nie gespürt hat. Es ging dann nicht mehr weiter für ihn."

Geht schon. Nicht so schlimm. Emre Can

Wie es der von Verletzungen geplagte BVB aber "schon so häufig" zuletzt erlebt habe, lieferte der Vertreter ab. Özcan, "der es sich schon in den letzten Spielen verdient gehabt hätte, noch mehr auf dem Platz zu stehen", habe es "herausragend gut gemacht".

Wie schnell Can wieder mithelfen kann, bleibt abzuwarten. "Geht schon. Nicht so schlimm", erklärte der Dortmunder Leader zumindest, als er durch die Mixed Zone des St. James' Park leicht humpelnd in Richtung Mannschaftsbus ging.