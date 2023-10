"Unvergesslicher Abend" für den BVB und die mitgereisten Reporter

1:25Arbeiten unter erschwerten Bedingungen - so lautete das Motto für Borussia Dortmund, aber auch die mitgereisten Journalisten, die von Regengüssen geplagt wurden. Der BVB erledigte seine Aufgabe mit etwas Glück, aber auch viel Können und hat so seine Ausgangsposition in der Gruppe deutlich verbessert.