Hoeneß stärkt Undav und freut sich über Guirassys Besuch

Der VfB Stuttgart peilt gegen Union Berlin das DFB-Pokal-Achtelfinale an - mit neuer Startelf und neuem Elfmeterschützen? Sebastian Hoeneß gab am Montag dezente Einblicke, auch zu Serhou Guirassy.

Deniz Undav ging nach seinem durchwachsenen Auftritt gegen die TSG Hoffenheim (2:3) dermaßen hart mit sich in Gericht, dass etwas anderes beinahe unterging: Mit seinem bereits vierten Tor und seiner bereits zweiten Vorlage schob sich der Angreifer des VfB Stuttgart auf einen beachtlichen 18. Platz der Bundesliga-weiten Scorerliste, obwohl er erst zum sechsten Mal zum Einsatz kam und zum ersten Mal von Beginn an.

Und so wollte auch Sebastian Hoeneß am Montag nicht in die Kritik einsteigen, die Undav am Samstag an sich selbst geübt hatte - der VfB-Trainer wollte noch nicht einmal von einer klassischen Licht-und-Schatten-Leistung sprechen. "Wenn man als Schatten den Elfmeter nimmt und die erste große Chance, bin ich dabei. Aber sonst habe ich schon sehr, sehr viel Licht gesehen, das will ich noch mal klar sagen. Fakt ist, dass er ein Tor und ein Assist gemacht hat und eigentlich fast an jeder Offensivchance beteiligt war, er war sehr fleißig. Ich habe gesagt, dass ich zufrieden war - 'zufrieden' ist fast sogar noch zu wenig."

Nur die Aufgabe, in Serhou Guirassys Abwesenheit die Elfmeter zu schießen, dürfte Undav vorerst los sein. "Es gibt auch für dieses Spiel eine Regelung", sagte Hoeneß am Tag vor dem ausverkauften DFB-Pokal-Zweitrundenduell mit Union Berlin (Dienstag, 18 Uhr LIVE! bei kicker), "die wir hier natürlich nicht preisgeben wollen." Ähnlich verhält es sich mit der Startelf. "Die Überlegung", vor dem am Sonntag wartenden Bundesliga-Auswärtsspiel in Heidenheim zu rotieren, "gibt es schon", so Hoeneß. Er werde zwar "nicht die große Rotationsmaschine anwerfen", aber durchaus hinterfragen: "Wem trauen wir zu, drei Spiele in sieben, acht Tagen zu machen, und wem halt nicht?"

Hoeneß kündigt Guirassy-Kontrollbild für Dienstag an

Eine Pause für Undav käme überraschend, mindestens zweimal wird er noch als Guirassy-Vertreter in der Anfangsformation gebraucht. "Wir sind optimistisch, dass er nicht in allzu weiter Ferne wieder bei uns mittrainieren kann", sagte Hoeneß über seinen 14-Tore-Mann, der just im Ligaspiel bei Union (3:0) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten hatte. Zwar gibt es die Hoffnung, dass Guirassy gegen Borussia Dortmund am 11. November zurückkehrt und damit noch vor der dann folgenden Länderspielpause. Hoeneß wollte dazu jedoch am Montag nichts sagen und verwies nur auf ein Kontrollbild, das voraussichtlich am Dienstag erstellt werde. "Davon ausgehend wird die weitere Behandlung und Trainingszeit festgelegt."

Gegen Hoffenheim hatte Guirassy seine Teamkollegen nicht nur auf der Tribüne, sondern auch vor dem Spiel in der Kabine unterstützt. "Das zeigt einfach eine hohe Identifikation", freute Hoeneß der Besuch. Zwar werde derlei auch "ein Stück weit erwartet, aber es ist nicht so, dass man ihm sagen muss: 'Hey, Serhou, Es wäre schön, wenn du in der Kabine bist.'"