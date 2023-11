Die drei Fragezeichen in Dresden: Gegner, Personal, Termine

Vor der Partie gegen Freiburg II musste sich Dynamo-Trainer Markus Anfang nicht nur mit dem vermeintlich einfachen Gegner und dem Personal beschäftigen. Auch die terminlichen Unklarheiten waren Thema in Dresden.

Nach dem Spielabbruch in Saarbrücken und dem sicheren 8:0 im Landespokal bei Eintracht Niesky geht es für die SG Dynamo Dresden in der Liga zuhause gegen Freiburg II (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) weiter. Während die Breisgauer im vergangenen Jahr noch einige Top-Teams ärgerten, belegt die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm aktuell nur den vorletzten Tabellenplatz. Und so stellt sich für die SGD vor der Partie die Frage: Selbstläufer oder Stolperstein?

"Freiburg ist immer in der Lage, Spiele mitzubestimmen und viel Ballbesitz zu haben", zeigte Dynamo-Coach Markus Anfang Respekt für den Gegner. Sein Plan: "Für uns wird wichtig werden, dass wir aggressiv spielen, ohne unfair zu werden, dass wir unsere Zweikämpfe gewinnen und Lösungen mit dem Ball in der Offensive finden. Dazu kommt, dass wir dann aus den erarbeiteten Chancen auch die Tore machen müssen."

Cueto trainiert wieder mit dem Team

Verzichten muss er auf Kyrylo Melichenko (Knieprobleme), Paul Lehmann (Knie-OP), Tobias Kraulich (Muskelverletzung) sowie Lucas Cueto (Trainingsrückstand). Letzterer trainiert immerhin seit einer Woche wieder voll mit. "Er braucht ein paar Trainingseinheiten mehr, um auf ein bestimmtes Level zu kommen", erklärte Anfang: "Die Einheiten, die er gemacht hat, hat er gut verkraftet." Den Neuzugang hatten erst eine Adduktoren-, dann muskuläre Probleme ausgebremst - hervorgerufen durch eine Leistenverletzung. Bleibt er beschwerdefrei, wird es nicht mehr lange dauern, und der 27-Jährige kann sein Pflichtspieldebüt für Dresden feiern.

Am Donnerstag nicht mit der Mannschaft trainieren konnte Jonathan Meier, sein Einsatz ist fraglich. Ebenso der von Manuel Schäffler, der das Training am Donnerstag abbrechen musste. Tom Zimmerschied hingegen war das erste Mal nach seiner Schulterverletzung wieder dabei - über einen Einsatz wird kurzfristig entschieden.

Planung gestaltet sich schwierig

Fragezeichen gibt es auch noch bezüglich eines Nachholtermins für das abgebrochene Drittliga-Spiel in Saarbrücken. "Wir haben dazu noch gar keine Info und auch noch nichts vom DFB gehört. Wir wissen nicht, wann es passiert", berichtete Anfang und meinte: "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal hinfahren werden und 90 Minuten spielen, ist aber sehr hoch." Entschieden sei aber "noch gar nichts. Es ist alles etwas schwierig, weil die anderen Spiele auch noch nicht terminiert sind und wir nicht wirklich planen können", so Anfang.

Viele Möglichkeiten gibt der Spielplan tatsächlich nicht her. Bayern-Bezwinger Saarbrücken muss Anfang Dezember erneut im DFB-Pokal ran. Und auch Dresdens Termin fürs Landespokal-Achtelfinale beim VfB Glauchau steht noch aus. Geplant ist der 18./19. November. Gut möglich ist aber auch, dass an diesem Wochenende die abgebrochene Partie in Saarbrücken nachgeholt wird.